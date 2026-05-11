Hantavirus en el MV Hondius: los pasajeros que aún permanecen en el crucero serán repatriados en un único vuelo a Países Bajos

España fijó las siete de la tarde de este lunes como horario límite para completar el operativo de desembarco y repatriación de los pasajeros del crucero MV Hondius en el que, hace más de un mes, se detectó un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres personas.

En el barco, que llegó a la isla canaria de Tenerife el domingo antes del amanecer, permanecen 22 pasajeros que este lunes se subirán al último avión sanitario que despegará desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

El vuelo, en que viajarán personas de varias nacionalidades, aterrizará en Países Bajos , nación a la que pertenece la empresa propietaria del Hondius.

“Entre las cinco y las seis y media de la tarde (de este lunes) acabaremos con la evacuación y antes de las 7 de la tarde este barco va a zarpar”, aseguraban desde el Ministerio de Salud español.

A bordo del crucero de expedición, único de su tipo diseñado para navegar en el hielo ártico, 32 integrantes de la tripulación lo conducirán hasta el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde el barco será desinfectado. La travesía durará unos cinco días.

Estaba previsto que un avión de Australia aterrizara este lunes en Tenerife para repatriar a cuatro ciudadanos de esa nacionalidad pero no llegó por problemas técnicos.

Los australianos, un pasajero neocelandés y otro británico abordarán un mismo vuelo antes de las 19, horario en el que comenzarán las tareas de desinfección del puerto de Granadilla de Abona, una instalación portuaria secundaria de la isla de Tenerife que se convirtió en escenografía de la evacuación de más de cien personas de 23 nacionalidades.

El Hondius, sin embargo, nunca atracó en el puerto de Granadilla . Permaneció, durante la más de 24 horas de operativo, fondeado en los alrededores.

Hasta él se acercó este lunes por la mañana un buque cisterna que aprovisionó de combustible al crucero para que pueda regresar a Países Bajos sin tener que detenerse en el camino.

“Creo que somos un país que tenemos el orgullo de tener las capacidades como para haber asumido este operativo tan complejo -dijo la ministra de Salud, Mónica García, satisfecha con el resultado-. Hoy se pone fin a un operativo sanitario sin precedentes ”.

El domingo, el aeropuerto de Tenerife Sur vio despegar siete aviones con 94 pasajeros del crucero que se preparaban para cumplir la cuarentena que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó en 42 días.

Mientras eran repatriados, un ciudadano francés y otro estadounidense fueron diagnosticados con hantavirus . Hay un segundo pasajero de Estados Unidos que presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

Las dos mujeres españoles que están internadas -una en Alicante y otra en Barcelona- dieron negativo en el test. Permanecerán, sin embargo, aisladas.

Los 14 pasajeros españoles del crucero, que fueron los primeros en ser evacuados, durmieron su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán los 42 días de cuarentena, establecidos por la OMS, a partir del 6 de mayo. Por ahora, ninguno presenta síntomas.

En la noche del domingo, el primero de dos vuelos de repatriación de Países Bajos aterrizó en la zona militar del aeropuerto de Eindhoven con ocho neerlandeses a bordo y otros 18 pasajeros de 10 nacionalidades diferentes.

Con medidas de seguridad menos estrictas que las españolas, los viajeros del crucero bajaron del avión con barbijo y sus pertenencias en bolsas, pero sin trajes de protección ni guantes aislantes.

En ese país, quienes estuvieron a bordo del Hondius podrán cumplir con la cuarentena en sus propias casas.

Francia, en cambio, mantendrá aislados a sus ciudadanos que estuvieron en el barco sólo 15 días.

Horas antes de que el Hondius emprendiera su viaje de regreso a Países Bajos, su capitán, Jan Dobrogowski, grabó un mensaje de agradecimiento a los pasajeros y a su tripulación.

“Hemos salvado todo esto juntos a través del mar. Ahora esperamos ver a todo el mundo en casa a salvo”, señaló.

“Las última semanas han sido extremadamente difíciles de resolver, como saben -admitió el capitán-. Lo que más me conmovió fue su paciencia, su disciplina y también su amabilidad. La amabilidad que se mostraron unos a otros.”

Y agregó: “Fui testigo del cariño, de la unidad y la fortaleza que hubo entre todos los huéspedes y los profesionales a bordo”.

“Y debo felicitar a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que mostraron en los momentos más difíciles -subrayó Dobrogowski-. Nuestro pensamiento está con lo que no están más entre nosotros”.

El presidente regional de las islas Canarias, Fernando Clavijo , dijo este lunes que va a estudiar si recurre la decisión del gobierno central sobre la llegada del crucero con hantavirus a las islas “por invasión de competencias”.

Clavijo se mostró, desde el primer momento, contrario a que el Hondius atracara en Tenerife.

En la madrugada del domingo, horas antes de que el crucero llegara a las islas, el presidente canario pedía garantías de que el desembarco no duraría más de doce horas.

“El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque -dijo Clavijo-. No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra”.

Sin embargo, la dirección general de la Marina Mercante respondió con una resolución que ordenaba la entrada y acogida del MV Hondius en el puerto de Granadilla para que fondeara o atracara, según fuera necesario.

“Tenerife y Canarias no solamente hemos sido testigos sino también víctimas de un gobierno de España soberbio que ha actuado en todo momento desde la imposición, dejando al margen a las instituciones canarias y tenerifeñas y operando sin una estrategia verdaderamente coordinada ni transparente”, se quejó Rosa Dávila , presidenta del Cabildo de Tenerife.

El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares , definió el operativo de evacuación y repatriación de los ocupantes del Hondius como “una respuesta multilateral inédita en la que por supuesto España ha sido el centro”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , se manifestó, en sus redes sociales, agradecida por el “rápido y eficiente” desembarco del crucero en Tenerife.

Fuente: Clarín