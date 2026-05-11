Brutal ataque a la salida de un boliche: un grupo de 5 mujeres tiró al piso y le pegó a una joven de 24 años

Una joven de 24 años fue brutalmente atacada a golpes por un grupo de mujeres a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Las Flores.

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado en el local bailable Zoilox , ubicado en las calles Pueyrredón y San Martín, y quedó registrado en videos grabados por testigos.

De acuerdo al relato de la madre de la víctima, identificada como Caterina, el conflicto comenzó cuando una mujer se acercó a su hija y a su grupo de amigas acusándolas de “mirarla mal”.

Si bien fue una situación tensa, en ese momento no pasó a mayores. De hecho, personal de seguridad intervino cuando advirtió el clima de confrontación. “Mi hija ni siquiera la había registrado. Le dijo que no la estaba mirando y trataron de seguir la noche normalmente”, aseguró la mujer.

En ese momento, uno de los encargados del boliche le dijeron a Caterina que la agresora era boxeadora : “Le dijeron que si la sacaban del boliche después la podía esperar afuera”. Ante esa advertencia, la joven decidió alejarse y continuar la noche en otro sector.

Horas después, Caterina salió del boliche junto a sus amigas y se fue hasta el auto de un conocido que las esperaba para llevarlas a su casa. Cuando se estaban acomodando en el vehículo, apareció un grupo de mujeres que los interceptó.

“Una de las chicas la agarró de los pelos, la arrastró y la tiró al piso. Después se acercaron cuatro más y comenzaron a pegarle patadas y trompadas”, detalló en declaraciones a LN+.

De hecho, los videos que circularon rápidamente en redes sociales muestran a la joven en el suelo mientras recibe golpes por parte de varias agresoras. Testigos señalaron que incluso quienes intentaron defenderla fueron agredidos.

Finalmente, un joven consiguió abrirse paso entre las atacantes y sacar a la víctima del lugar mientras el grupo continuaba persiguiéndolos y lanzando golpes y amenazas.

La causa tomó relevancia en las últimas horas luego de que una testigo identificara entre las agresoras a la misma mujer que había protagonizado el altercado inicial dentro del boliche. Ese elemento podría ser clave para determinar si existió premeditación en el ataque.

La madre de la joven aseguró que su hija sufrió lesiones físicas menores gracias a que pudo ser rescatada rápidamente, aunque permanece muy afectada emocionalmente. “Mi hija hoy está viva de casualidad. La podrían haber matado” , sostuvo al describir la violencia del ataque. También contó que la joven perdió un importante mechón de cabello y todavía continúa en estado de shock por lo ocurrido.

Tras la agresión, Caterina fue trasladada al hospital local, donde se le realizaron estudios y tomografías para descartar lesiones internas.

Mientras avanza la investigación, la Justicia busca establecer la responsabilidad individual de cada una de las participantes y analizar también qué medidas preventivas se tomaron dentro del local tras la primera discusión.

Fuente: TN