Giro en el caso de un joven desaparecido hace casi 20 años: pidieron imputar a un excomisario y otros policías

Después de casi dos décadas de incertidumbre y dolor, la causa por la desaparición de Mario Golemba sumó un giro clave en las últimas horas: los abogados de la querella solicitaron que la Justicia Federal impute por desaparición forzada y tortura al excomisario Evaldo Katz y a otros cuatro policías de la comisaría de Dos de Mayo, en Misiones .

El pedido se formalizó ante la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de la fiscal Silvina Gutiérrez. Además, los abogados exigieron medidas de protección urgentes para la madre y el hermano de Mario , y para los testigos que declararon en la causa.

La desaparición de Mario ocurrió el 27 de marzo de 2008 . Ese día, el joven productor rural de Picada Indumar había viajado a Oberá por una consulta médica. Tras salir del consultorio, llamó a su novia para avisarle que esperaba el colectivo de vuelta a casa. Nunca llegó.

Esa misma noche, testigos aseguraron que Mario ingresó esposado a la comisaría de Dos de Mayo . Según la investigación, allí fue golpeado y torturado. Otros detenidos escucharon sus gritos desesperados pidiendo ayuda.

Poco después, lo habrían sacado de la dependencia, casi sin vida, cubierto con una manta o una bolsa negra . Desde entonces, no se supo más nada de él.

Antonio Golemba e Irma Komka, sus padres, radicaron la denuncia dos días más tarde. Entonces empezó el largo derrotero judicial, que todavía no consiguió respuestas.

El padre de Mario murió sin saber qué pasó con su hijo ni ver a los responsables sentados en el banquillo.

La querella, representada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, presentó un extenso escrito en el que pidió la imputación formal del excomisario Katz y de los policías que integraban la guardia nocturna esa noche.

El pedido se apoyó en el dictamen de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) , que desde 2021 acompaña la causa y realizó un análisis minucioso de los expedientes provinciales y federales.

“Pasó el tiempo prudente y hay pruebas contundentes, con testigos ”, enfatizó Pereyra Pigerl, en diálogo con El Territorio . El abogado remarcó que existen testimonios directos de personas que estaban detenidas en la comisaría al momento de la desaparición de Mario. “No estamos hablando de supuestos o suposiciones, sino que es evidencia concreta”, subrayó.

El escrito presentado por la querella incluyó un repaso de la actuación provincial, el avance en la etapa federal y un análisis de toda la prueba reunida hasta ahora.

“Nosotros no somos quiénes para imputar. Por eso solicitamos a la fiscal que, teniendo en consideración el escrito que presentamos más el dictamen de la Procuvin, avance con las medidas correspondientes ”, explicó el letrado.

Uno de los puntos centrales del pedido fue la solicitud de medidas de seguridad para la madre y el hermano de Mario, así como para los testigos que declararon en la causa.

“Hasta los testigos tienen miedo ”, reconoció Pereyra Pigerl, y explicó que el temor está directamente vinculado al contexto de tortura que atraviesa el expediente.

El abogado cuestionó que durante años se hayan desestimado testimonios por provenir de personas privadas de la libertad. “La Corte Suprema ya dijo en casos similares que el hecho de estar detenidos no implica un demérito. En contextos de encierro, son justamente esas personas las únicas que pueden declarar sobre lo ocurrido”, recordó.

Eliezer Golemba, hermano menor de Mario, y su madre Irma, siguen encabezando el reclamo de justicia. “Siempre es un pesar continuo para una madre tener un hijo desaparecido en un contexto de violencia institucional”, señaló Pereyra Pigerl.

El avance de la causa depende ahora de la decisión de la fiscal federal, que tendrá que resolver si hace lugar al pedido de imputación y avanza con las indagatorias y posibles detenciones. “ El tiempo no es satisfactorio para quien espera justicia . Aunque llegue tarde, siempre es importante, pero el paso de los años degrada la situación y también afecta a las personas que declararon”, advirtió el abogado.

Fuente: TN