Tensión en Tucumán: detuvieron a un pasajero que intentó subir a un avión con un arma cargada en la mochila

Un fuerte operativo de seguridad sacudió la tarde del martes en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo de Tucumán. Un pasajero fue detenido cuando intentó abordar un vuelo con destino a Buenos Aires llevando una pistola cargada en su mochila.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 durante los controles de rutina previos al embarque de un vuelo de la empresa JetSmart. Según informaron fuentes policiales, el hombre pasó por el control de equipaje de mano y fue allí donde el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó el arma.

En medio del procedimiento, los efectivos revisaron la mochila del pasajero y encontraron una Glock cargada, sin ningún tipo de permiso habilitante . El hombre, oriundo de Tucumán, aseguró desconocer el origen del arma y se mostró sorprendido ante el hallazgo.

La situación generó revuelo y preocupación entre los pasajeros que esperaban abordar el mismo vuelo. Los efectivos de la PSA actuaron rápidamente para evitar que el arma ingresara al avión y buscaron llevar tranquilidad a los presentes.

Hasta el momento, no trascendieron datos personales del detenido. Según pudo saber TN , el acusado permanece detenido e incomunicado y todavía no le tomaron declaración indagatoria. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y busca determinar cómo llegó el arma a la mochila del pasajero.

El procedimiento se realizó en un sector cercano al área de embarque y fue clave para evitar un incidente mayor. La PSA continúa con las actuaciones correspondientes y el caso quedó en manos de la Justicia federal.

El caso sucede días después de que la PSA detuviera en Rosario a un hombre y una mujer señalada de haber querido tener relaciones sexuales en sus asientos durante un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá.

Fuente: TN