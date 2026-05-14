Gobernadores cercanos a Milei advirtieron por el costo político del caso Adorni

ROSARIO.— En los salones del Centro de Convenciones de Rosario , en lo que tenía que ser una jornada de protagonismo de las gestiones de los gobiernos municipales, el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sospechado de enriquecimiento ilícito, se coló en el pasillo de entrada, a pocos metros de donde tenían que cenar después.

Mientras en Buenos Aires fracasaba en la Cámara de Diputados el intento opositor por interpelar al funcionario de Javier Milei por su patrimonio y sus viajes, en Santa Fe tres gobernadores dialoguistas dejaron entrever su inquietud dentro del universo aliado: el costo político que tiene sostener a Adorni.

La cumbre municipal, organizada por la organización Red de Innovación Local (RIL) , reunió durante toda la jornada a jefes comunales, funcionarios y gobernadores en un clima distendido, pero también por el reclamo de más fondos coparticipables.

En el cónclave dio el presente un acotado puñado de mandatarios provinciales: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut).

Como era de esperar, ninguno tomó distancia abierta del oficialismo ni pidió explícitamente la salida del funcionario cercano a Karina Milei. Tanto Cornejo, como Valdés y Torres coincidieron, en diálogo con LA NACION , en que el ruido alrededor del jefe de Gabinete comenzó a generar consecuencias para el Gobierno.

El más terminante fue Valdés. Poco antes de ingresar al salón y mientras saludaba a dirigentes que se acercaban a conversar, el gobernador correntino resumió la cuestión con una frase seca y acotada ante la consulta de este diario: “Muy complicado, pero ya es tarde para soltarlo, perforó al Gobierno”.

Cornejo, en cambio, eligió enfocarse en el impacto económico que generan las crisis de la política. “Yo creo que no está resuelto lo político [a nivel país], pero no es sólo por el caso Adorni . Me parece que hay un tema de la Argentina: la política influye mucho sobre la economía, mucho sobre las expectativas. Entonces, cuando hay mucho ruido político, se agrega más lío al lío que hay en este cambio de régimen económico”, consideró el mendocino, que elogió el rumbo libertario en la economía.

En definitiva, las provincias dialoguistas evitan soltarle la mano al Gobierno a viva voz. Mientras, a puertas cerradas, siguen las discusiones por los fondos a los distritos; el articulador de eso es el ministro del Interior y exPro, Diego Santilli .

Un par de horas más tarde, Torres, mientras degustaba el menú de la noche -carne con reducción de vino con verduras- fue el que menos marcó diferencia con la administración libertaria, en línea con su cercanía con Milei; su representación en el Senado, Edith Terenzi, votó a favor del Presupuesto 2026. Tras esa votación a fines del año pasado, Chubut recibió de Nación $9500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Así las cosas, el único gobernador patagónico presente intentó separar la discusión judicial de la política, aunque también dejó un mensaje sobre el manejo del caso. “Primero la Justicia tiene que actuar y, en todo caso, con los resultados de la investigación se darán las implicaciones correspondientes”, señaló.

Torres agregó además que el Gobierno debería acelerar definiciones para evitar que el tema siga creciendo. “Si uno está tranquilo, no tiene miedo de someterse a cualquier comisión (por la interpelación que quiere hacer la oposición), lo que sea. Espero una resolución rápida [de la Justicia]”, planteó.

Tal como publicó LA NACION , la oposición de la Cámara de Diputados tuvo que recalcular el miércoles su pretensión de impulsar una sesión especial que activara la interpelación a Adorni y posponer su pedido de convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles .

La sesión de mañana se terminó de caer por el auxilio a la Casa Rosada de Pro, la UCR, el MID y los gobernadores que mantienen una relación de cooperación con el oficialismo libertario.

Más que una defensa cerrada del jefe de Gabinete, lo que predominó entre ellos fue la decisión de preservar el vínculo político con Milei y evitar una escalada de tensión.

La asistencia de los gobernadores llega, incluso, después de un nuevo recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno que afectó de manera directa a las provincias .

A través de la Decisión Administrativa 20/2026 , el Poder Ejecutivo aplicó una poda cercana a los $2,5 billones que incluyó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente , recortes en infraestructura escolar y educativa , reducciones en programas socioeducativos y una fuerte baja en las transferencias para el Plan Nacional de Alfabetización , ejecutado en gran parte por las provincias. También se suspendieron fondos para obras en universidades nacionales del interior.

Fuente: La Nación