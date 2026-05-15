“Te voy a matar un pibe”: detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a su expareja y a sus hijos

Un hombre de 37 años terminó detenido en las últimas horas en la cárcel de Batán , acusado de enviarle una serie de amenazas de muerte y mensajes intimidatorios a su expareja y a los hijos de ella.

La pesadilla empezó hace unas tres semanas. Primero fueron insultos, siguió con amenazas pero la situación se volvió insostenible para la víctima cuando recibió una advertencia escalofriante.

“ Te voy a prender fuego, gila ”, le escribió al agresor, a través de las redes sociales. Según la denuncia, a la que accedió el portal 0223 , en el mismo mensaje amenazó a su exmujer con ir hasta su casa en Otamendi e incendiarla.

Pero no se quedó ahí: también enumeró a los hijos de la víctima para intimidarla y lanzó una amenaza brutal.

“Vamos a ver quién ríe mejor, cuidate put... Fijate por dónde andás y cuidá a tus hijas. A quién te dolería que toque”, escribió el acusado. Después, remató con una frase escalofriante: “Te voy a matar un pibe”.

Fue entonces cuando la mujer decidió denunciar el hostigamiento y la Justicia intervino. Sin embargo, lejos de detenerse, el hombre volvió a contactarla apenas fue notificado de la causa.

Además de insultarla, intentó obligarla a retirar la denuncia mediante nuevas amenazas: “No te hice nada, me llegan a meter preso y te voy a buscar. Sacá esa mierda de denuncia”.

También aseguró que no podía salir de su casa porque la Policía lo estaba buscando por las “put... denuncias”.

En sus mensajes, el hombre también intentó justificar sus amenazas diciendo que fueron “por enojo”, pero la presión y el miedo que generó en la víctima quedaron en evidencia.

Con los testimonios y pruebas reunidas, el fiscal Ramiro Anchou ordenó un allanamiento en la casa del acusado, ubicada sobre la calle Julián Ríos al 3400.

Durante el procedimiento, la policía secuestró el teléfono celular del imputado y concretó su detención.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y quedó imputado por los delitos de “amenazas y coacción”.

Fuente: TN