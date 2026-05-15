Horror en Santa Fe: detuvieron a un joven acusado de matar a su papá y tirar el cuerpo en una zanja

Un joven de 22 años fue acusado de matar a su papá a puñaladas, arrastrar el cuerpo con su camioneta y tirar el cuerpo en una zanja .

El sospechoso se acercó a la comisaria dos días después del crimen e hizo una falsa denuncia por la presunta desaparición del hombre .

El dramático caso ocurrió el 3 de mayo en la ciudad de Rufino, ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, pero trascendió en las últimas horas con la detención del joven. La víctima fue identificada como Juan Emilio López .

Los investigadores empezaron la búsqueda de paradero, pero rápidamente detectaron indicios que llevaron sus sospechas hacia un homicidio , según relató el fiscal Mauro Menéndez, a cargo de la causa.

Este miércoles, el joven fue detenido en la misma vivienda donde habría ocurrido el crimen y horas más tarde encontraron el cuerpo de la víctima.

Finalmente, durante una audiencia realizada este jueves, la jueza Lorena Garini formalizó la prisión preventiva del acusado, que había sido solicitada por Menéndez.

La decisión se fundó en que la jueza consideró acreditada la existencia del hecho y la posible participación del imputado , además de los riesgos procesales, según explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La hipótesis del MPA, a la que accedió el portal Aire de Santa Fe , sostiene que después de cometer el crimen, el acusado envolvió el cuerpo en frazadas y lo ató a la parte trasera de una camioneta Chevrolet Apache amarilla, propiedad de López.

Según la acusación, el joven habría arrastrado el cadáver por la parte de atrás de la casa y luego habría recorrido distintas calles de la ciudad hasta llegar a una zanja ubicado en el cruce de las calles José Ingenieros y Meunier, donde finalmente habría descartado el cuerpo .

Los investigadores creen que el acusado volvió a su casa e intentó limpiar la escena para eliminar los rastros del crimen , que esperó dos días para hacer una denuncia de desaparición y que al hacerlo, aportó datos falsos para desviar la investigación .

El sospechoso será sometido a una Junta de Salud Mental a pedido de su defensa, quien realizó la solicitud durante la audiencia de este jueves.

El joven está acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo y falsa denuncia . La investigación continúa.

Fuente: TN