El Gobierno aumentó las entradas a los parques nacionales: cómo quedan los valores y quiénes tienen descuento

La Administración de Parques Nacionales (APN) publicó este viernes en el Boletín Oficial los nuevos precios de las entradas a los parques nacionales con incrementos que, en promedio, alcanzan el 85 por ciento.

La resolución 132/2026 dispone que los incrementos entren en vigencia a partir del 1 de junio. Los precios de las entradas se mantenían congelados desde noviembre de 2024.

"Que es política del Organismo sostener los niveles de inversión en infraestructura y servicios para que los visitantes puedan apreciar la riqueza de las Áreas Protegidas bajo estándares de calidad", argumentó el Gobierno en la resolución.

El Parque Nacional Iguazú, que es el destino natural más visitado de la Argentina, tendrá una entrada general para extranjeros a un valor de $60.000, mientras que los visitantes nacionales abonarán $25.000 y los residentes de Misiones, $8.000. Los estudiantes pagarán $15.000; en tanto que jubilados, pensionados, menores de seis años, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas están exentos del pago.

Hasta este incremento, el precio de la entrada al Parque Nacional Iguazú era de $45.000 para extranjeros, $15.000 para argentinos y $5.000 para residentes provinciales. Es decir, un incremento de, aproximadamente 60 por ciento.

El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto en su zona sur —donde se encuentra el glaciar Perito Moreno— como en la zona norte con el portal de El Chaltén, tendrá una entrada general de $50.000 para extranjeros, $25.000 para argentinos, $8.000 para residentes santacruceños y $12.000 para estudiantes. El Parque Nacional Tierra del Fuego tendrá una entrada de $18.000 para nacionales y $12.000 para estudiantes, manteniéndose los $8.000 para residentes fueguinos.

Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo cobrarán el ticket de ingreso para extranjeros $35.000, $15.000 para argentinos, $12.000 para estudiantes y $8.000 para residentes provinciales. En el caso de estos parques nacionales, la entrada para nacionales aumentó un 115 por ciento.

El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco costarán desde el 1 de junio $25.000 para extranjeros, $12.000 para nacionales y $10.000 para estudiantes.

En todos los parques con acceso tarifado rige una bonificación del 50% sobre el segundo día de visita , válida dentro de las 72 horas desde el primer ingreso. También hay promociones para pases de 3 y 7 días y hasta un pasaporte anual.

Para comprar de forma online y evitar las filas en las puertas de los parques se puede ingresar al sitio Argentina.gob.ar, elegir la opción Derechos de acceso a Parques Nacionales y seleccionar el tipo de pase.

Fuente: Clarín