Susto en Palermo: se prendió fuego el tablero eléctrico, el edificio se llenó de humo y una familia se evacuó en la terraza

Los vecinos del barrio de Palermo vivieron un gran susto este domingo por la mañana cuando se prendió fuego un tablero eléctrico que llenó de humo el edificio y sus habitantes decidieron autoevacuarse mientras el SAME y los Bomberos acudían para asistirlos.

Según se informó, el edificio se encuentra sobre la calle Jerónimo Salguero al 1200 , entre José Antonio Cabrera y Gorriti. Minutos antes del mediodía, se encontraba cortado el tránsito en la zona producto del operativo.

Los bomberos detectaron inicialmente que el foco de incendio se gestó en la planta baja , en la sala de medidores, donde había una gran cantidad de humo que no permitía ver bien.

Antes de la llegada de los profesionales, un empleado de seguridad privada del edificio intentó frenar el foco de incendio con un extintor de Polvo Químico Seco, de uso común. Mientras tanto, los habitantes se autoevacuaron en los balcones y la terraza .

Según informaron desde Bomberos, en el piso 8 había una familia compuesta por un hombre mayor de edad, una mujer mayor de edad y dos nenes, que lograron llegar a la planta baja y salir.

En tanto que en el séptimo, dos hombres y una mujer, junto con dos nenes, se dirigieron a la terraza para evitar el humo que subía desde el foco de incendio de la planta baja.

Una vez que se logró disipar el humo en la sala de medidores, bomberos ingresó al sector de los tableros eléctricos y extinguió por completo el fuego.

En tanto que los habitantes del edificio hasta el momento no habrían requerido asistencia médica. Así lo constataron también desde el SAME.

Fuente: Clarín