Su canción fue la más viral de 2007 y llegó a cantar con Justin Bieber y Bruno Mars, pero el sueño terminó en prisión

Corría el año 2007 cuando Sean Kingston encabezó uno de los hits más exitosos de la década de los 2000 . “Beautiful Girls”, basada en “Stand by Me” de Ben E. King, no solo alcanzó el puesto #1 en el Billboard Hot 100, sino que definió el sonido pop/reggae de esa época, lo que lo llevó a colaborar con artistas de renombre. Pese a que el joven, que comenzó su carrera con tan solo 17 años, tenía un camino prometedor dentro de la industria, aquel sueño se vio opacado por una serie de conductas inapropiadas que lo llevaron a pasar años tras las rejas .

Entre 2007 y 2011, el artista jamaiquino-estadounidense transitaba un gran momento a nivel artístico. Además del sencillo que lo vio nacer, canciones como “Take You There” y “Fire Burning” se reproducían una y otra vez en las radios de todo el mundo. Aquel furor llamó la atención de Justin Bieber, quien le propuso una colaboración juntos que terminó con el lanzamiento de “Eenie Meenie” en 2010 .

Fue tal el boom que sus singles provocaban, que el mismo año Sean fue convocado junto con otros cuatro artistas para interpretar la canción oficial en la ceremonia de apertura del evento de los Juegos Olímpicos Juveniles de Singapur 2010 (Singapur 2010 Youth Olympic Games). Sin embargo, no pudo asistir debido a una confusión con su pasaporte por parte del aeropuerto .

Sean también colaboró con el dúo boricua Wisin & Yandel en la canción “Fever” , que aparece en el álbum llamado Los vaqueros: El regreso . Su música lo llevó también a participar en 2010 de uno de los episodios de la secuela de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos a bordo , donde se lució al cantar “Dumb Love”.

Sin embargo, el destino le cobraría una dura factura en mayo de 2011. En el punto álgido de su carrera, Kingston sufrió un grave accidente al chocar su moto acuática contra un puente en Miami . El impacto le causó un desgarro en la aorta, fracturas y agua en los pulmones, que lo dejaron al borde de la muerte. “Creo que mi trabajo todavía no terminó. Siento que necesito más tiempo aquí”, expresó en diálogo con The Today Show tras su recuperación. “Cuando fuimos a visitar a mi cirujano, me dijo: ‘Tuviste un ángel de la guarda ese día’” , agregó.

Aunque intentó regresar a su vida normal tras varias cirugías de emergencia, este suceso marcó un punto de inflexión del que su carrera musical nunca se repuso del todo. Con la música en un segundo plano, los reflectores volvieron a posarse sobre él, pero esta vez por razones delictivas . En mayo de 2024, el nombre de Sean Kingston inundó los titulares cuando la policía allanó su lujosa mansión en Florida. El cantante y su madre, Janice Turner, fueron arrestados bajo cargos federales de fraude electrónico y conspiración . Las investigaciones revelaron que tanto el músico como su progenitora contactaban a las víctimas a través de las redes sociales, diciéndoles que querían comprarles artículos de lujo y luego las invitaban a sus diversas casas en el sur de Florida.

Según los fiscales federales, Kingston les prometió a estas víctimas publicar sus productos en sus redes sociales y, en ocasiones, se ofreció a recomendarlos a otras “celebridades de alto perfil”. Pero cuando llegó el momento de pagar los productos, su madre o él les enviaban recibos de transferencia bancaria falsos. Entre los artículos de lujo que lograron conseguir bajo esta modalidad se encontraban un Cadillac Escalade blindado, relojes de alta gama, joyería valuada en casi medio millón de dólares y hasta un televisor LED gigante de 232 pulgadas que cubría una pared entera de su hogar. Para obtener este último, el cantante llegó a prometer falsamente que grabaría comerciales para la marca junto a su amigo Justin Bieber.

“Claramente, no le gusta pagar y se aprovecha de su estatus de celebridad para defraudar a sus víctimas” , declaró por entonces el fiscal asistente Marc Anton en la corte, de acuerdo con AP . Además, lo definió como “un ladrón y un estafador”. Así fue que a sus 35 años, el 15 de agosto de 2025, fue condenado a tres años y medio de prisión por ser encontrado culpable de un esquema de fraude de 1.000.000 de dólares. “Me disculpo, aprendí de mis acciones. Todo lo que pido es aceptar mis disculpas ante el tribunal” , dijo ante el juez, según informó NBC South Florida .

Semanas antes de que el cantante recibiera su veredicto, su madre, Janice Turner, de 63 años —a quien el juez describió como la “operadora y contadora” del esquema de estafas y quien ya contaba con antecedentes por fraude bancario—, fue condenada a una pena aún mayor de cinco años de prisión .

Hoy, tras haber tocado el cielo con las manos gracias a melodías que marcaron a toda una generación, Kisean Anderson —el nombre real detrás de la estrella— pasa sus días en una celda federal .

Fuente: La Nación