Miles de personas marcharon en Londres en dos marchas opuestas bajo un despliegue récord de seguridad que dejó decenas de detenidos

LONDRES.– Decenas de miles de personas se movilizaron este sábado en el centro de Londres en dos marchas de signo opuesto –una convocada por sectores antiinmigración y otra por organizaciones propalestinas y antirracistas– en una jornada marcada por un amplio despliegue de seguridad y una tensión contenida que, según las autoridades británicas , no derivó en incidentes de gravedad.

La policía británica movilizó unos 4000 agentes , incluidos refuerzos llegados desde fuera de la capital, en lo que calificó como una de las mayores operaciones de orden público de los últimos años . Las protestas coincidieron además con la final de la Copa de Inglaterra entre Manchester City y Chelsea en el estadio de Wembley, que congregó a cerca de 90.000 espectadores, lo que incrementó la presión logística sobre las fuerzas de seguridad.

Al cierre de la jornada, las autoridades informaron de 43 detenciones vinculadas a las manifestaciones y otras 22 durante el evento deportivo. También reportaron que cuatro agentes resultaron heridos , ninguno de gravedad. En un primer balance, la policía describió ambas marchas como “en general sin incidentes significativos”, pese a la magnitud de la convocatoria.

Una de las concentraciones, denominada “Unite the Kingdom” (Unir el Reino), fue impulsada por el activista antiislamista y antiinmigración Tommy Robinson , cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon. Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron a una multitud que ocupó amplias zonas del centro de la ciudad , con participantes portando banderas británicas e inglesas.

Aunque la policía no difundió cifras oficiales de asistencia, estimaciones previas apuntaban a una concurrencia de al menos 80.000 personas . Robinson ya había encabezado en septiembre de 2025 una movilización similar que reunió a unas 150.000 personas en defensa de lo que definió como “libertad de expresión”.

Durante la marcha, el activista aseguró que su movimiento busca “despertar a Gran Bretaña” y habló de una “revolución cultural” en marcha . Entre los manifestantes, el eje central de las demandas fue la inmigración . “El exceso de migración está causando muchos problemas” , señaló una participante, mientras otros criticaban las políticas del gobierno laborista.

La preocupación por el aumento de la inmigración ganó peso en el debate público británico en los últimos años. La migración neta anual alcanzó cerca de 900.000 personas en 2022 y 2023 , aunque descendió a alrededor de 200.000 el año pasado tras un endurecimiento de las normas de visado. Este tema erosionó la popularidad del primer ministro Keir Starmer y ha impulsado a fuerzas de derecha como Reform UK, liderada por Nigel Farage, que capitalizan el malestar social aunque han buscado distanciarse de Robinson. El líder de extrema derecha encabeza los sondeos en intención de voto de cara a las legislativas de 2029.

En la previa de la manifestación, el gobierno británico prohibió la entrada al país de 11 personas calificadas como “agitadores extranjeros de extrema derecha” , entre ellas la activista Valentina Gómez, por considerar que sus declaraciones eran “incendiarias y deshumanizantes”.

Para Christine Turner, una jubilada de 66 años del noreste de Inglaterra, “la inmigración es la principal preocupación” . “Somos una isla. Tenemos una frontera bien definida que no está protegida. Hay que hacer algo . Esto lleva demasiado tiempo”, declaró, en alusión a las llegadas de migrantes irregulares por el canal de la Mancha.

A poca distancia, miles de personas participaron en una marcha propalestina convocada para conmemorar la Nakba —la “catástrofe” que marcó el desplazamiento de unos 760.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel en 1948— y para manifestarse contra el racismo y el avance de la extrema derecha .

Los manifestantes, muchos de ellos portando banderas palestinas y kufiyas, corearon consignas como “Refugiados bienvenidos” y “Racistas fuera de nuestras calles” . “La extrema derecha siente que le están creciendo las alas y nosotros estamos aquí para impedirlo”, afirmó Simon Ralls, un vecino de Nottingham y participante de la marcha.

La movilización también incluyó críticas a la ofensiva israelí en Gaza y llamados a una solución política que permita la creación de un Estado palestino .

El contexto de las marchas estuvo atravesado por una creciente tensión social en el Reino Unido . En las últimas semanas, Londres ha sido escenario de ataques contra objetivos vinculados a la comunidad judía , incluyendo apuñalamientos investigados como actos terroristas. Las autoridades señalaron además que las reiteradas movilizaciones masivas han generado preocupación entre miembros de esa comunidad, que en algunos casos evitan acudir al centro de la ciudad.

Pese a este clima, las fuerzas de seguridad lograron mantener separadas ambas concentraciones y evitar enfrentamientos directos .

Fuente: La Nación