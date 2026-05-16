Nicolás Ramírez, el árbitro de River vs. Rosario Central, en el ojo de la tormenta

River juega con Rosario Central , en el Monumental, en busca de la final del torneo Apertura. Es un partido de alto vuelo y máxima atención, por las polémicas que se repitieron en las últimas jornadas. Sobre todo, en el partido entre Central y Racing , en el que fue expulsado Maravilla Martínez y la Academia terminó con dos jugadores menos, antes del definitivo 2-1.

La labor de los árbitros y la incidencia del VAR fueron parte central en el recorrido del torneo, con el foco en los partidos del conjunto rosarino, Barracas Central y Boca, entre otros equipos.

El árbitro del partido que se juega esta noche en Núñez es Nicolás Ramírez , de 39 años, uno de los de mejor desempeño en 2026. Sin embargo, no irá al Mundial. Sus acompañantes son: arbitro asistente 1, Juan Pablo Belatti , árbitro asistente 2, Pablo González y el cuarto árbitro, Bruno Amiconi.

En una función decisiva, el encargado del VAR es Silvio Trucco y del AVAR, Laura Fortunato.

El primer gesto fue entre sonrisas, entre Fideo y Chino Martínez Quarta, el capitán de River. Allí se resolvió el arranque del partido, luego de lanzar la moneda al aire.

Durante el primer tramo del encuentro, no tuvo inconvenientes, siempre cerca de la acción. No hubo polémicas, no hubo jugadas discutidas. Hasta que una infracción de Franco Ibarra sobre Sebastián Driussi generó la primera tarjeta. Una amarilla, una correcta decisión, más allá de que el delantero se lesionó feo.

El árbitro, en un principio, dudó en sancionarlo. Cuando vio a Driussi entre lágrimas por el dolor en la rodilla derecha, tomó nota y amonestó al volante de Central. “Le rompió la rodilla”, decía Chacho Coudet, antes de disponer el ingreso de Joaquín Freitas.

Copetti simuló una infracción de Martínez Quarta, que el VAR no divisó. Es muy difícil dirigir en el fútbol argentino: se pide todo, se simula todo.

Un poco demorado, pero con determinación, amonestó a otro jugador de Central, Ignacio Ovando por una fuerte entrada sobre otro pibe, Freitas.

“Con la guardia alta” , asume Stefano Di Carlo, presidente de River, por todo lo que se generó con el Central de Di María, que suele tener licencias con algunos arbitros amparado en su extraordinaria figura.

¡PASÓ DE TODO! 🚨 Ramírez revisó, cobró penal para River y expulsó a Colidio y Carrizo #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/wGbHUJAx3Q

Con Ramírez, River ganó 9, empató 3 y perdió 6 ; lo dirigió en tres superclásicos, en los que ganó 2 (uno en la Bombonera) y perdió otro.

En el debut millonario en el torneo ante Barracas Central y como visitante, no cobró un penal por una mano de Gastón Campi ante un remate de Fausto Vera. Tampoco caloboró el árbitro VAR, Héctor Paletta .

Y además, fue el juez en el primer partido dirigido por Eduardo Coudet, frente a Huracán, en Parque Patricios, que River ganó por 2-1. Esa noche le otorgó un discutido penal al Globo (pudo haberle dado otro en el final por un empujón de Paulo Díaz a Bisanz) y cobró dos a favor de River, uno a instancias del VAR.

¡¡LO BAJARON A DI MARÍA Y HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN ALTA CÓRDOBA!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MOTA9HH9yM

A Central lo dirigió en 7 encuentros: ganó 5, empató uno y perdió uno. Le dio dos penales y nunca le expulsó a un jugador. En este torneo, lo dirigió en la victoria por 2 a 1 en Rosario ante Atlético Tucumán, choque en el que sancionó un penal a favor del equipo de Jorge Almirón a instancias del VAR (fue fallado por Alejo Veliz).

El año pasado estuvo en el triunfo por 3 a 1 ante Instituto, en el que sancionó un controvertido penal sobre Di María ; luego, Fideo convirtió.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación