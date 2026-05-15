“Son todos unos perros”: el álbum de figuritas del Mundial que promueve la adopción de mascotas y se volvió viral en redes

En la previa del Mundial, salió una lista de convocados llena de perros . Ésta bien podría ser la apreciación de un hincha de "paladar negro" sobre la decisiones de algún entrenador, pero es en realidad una ingeniosa campaña de adopción inspirada en el álbume de figuritas para la Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá 2026 que están copando los quioscos a nivel global.

La propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Salta junto al Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, que busca encontrarles una familia a 25 perros rescatados de la calle. Para ello, presentaron a cada uno de los perritos como si fuera un jugador de los que aparecen en los sobres.

En las publicaciones aparecen fotografías de los perros acompañadas por datos como el nombre, la edad, el porte y hasta un “equipo” ficticio creado especialmente para la campaña. Entre los clubes inventados figuran nombres como Club Atlético Rescatados, Los Sin Raza F.C., Los Veteranos F.C., C.A. Patas Bravas, Team Princesitas y La Banda del Refugio.

“Este álbum no te lo podés perder. Capaz entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre ”, expresaron desde las instituciones al momento de difundir la propuesta en su perfil de Instagram

La lista de convocados incluye a Akira, India, Gael, Mufasa, Nacho, Ñiaro, Pilo, Pipi, Princesa, Pumba, Marcos y Trueno. Luego se sumaron en un segundo sobre Plumero, Eliot, Hashimi, Lucho, Rumy, Marian, Aramis, Diana, Ringo, Perla, Pablito, Daisy y Michael. Cada ficha detalla si el perro es de tamaño chico, mediano o grande, además de su edad y características generales.

Desde el municipio señalaron que el objetivo no es solamente visibilizar a los animales rescatados, sino también promover la adopción responsable y generar conciencia sobre el abandono animal. En ese sentido, remarcaron que adoptar implica un compromiso permanente vinculado al cuidado, la alimentación, la atención veterinaria y el bienestar general de la mascota.

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, ubicado en el barrio Villa Palacios, al sur de la capital salteña, se encuentra al límite de su capacidad. Actualmente dispone de entre 60 y 70 caniles y todos están ocupados.

Fuente: Clarín