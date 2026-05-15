El Gobierno ofrece una recompensa millonaria para dar con el autor de un abuso sexual de una menor durante el verano en Miramar

El Ministerio de Seguridad Nacional busca esclarecer el brutal ataque sexual cometido contra una joven de 16 años en la playa de Miramar en enero. Y para ello, dispuso de una recompensa de 10 millones de pesos para toda persona que pueda aportar datos acerca del violador. El incentivo apunta a reunir testimonios que permitan identificar al responsable de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad de la adolescente.

El abuso tuvo lugar durante la madrugada del 29 de enero pasado, alrededor de las 5.15, en la playa de Miramar . A la altura de la calle 33 de la localidad balnearia.

Fue cuando la joven oriunda de la Ciudad y un amigo se dirigieron a la playa con la intención de ver el amanecer juntos. Estaban en la arena cuando, a la altura de la calle 33 y Costanera, a unos 200 metros al sur de donde habían bajado, los sorprendió un hombre mayor de edad que estaba armado con un cuchillo.

Según consta en la denuncia, el atacante les ató los pies con sus prendas de vestir y luego abusó sexualmente de la menor. Después de consumar la violación, el agresor tomó los celulares de ambas víctimas y se escapó.

Tras el violento ataque y el retiro del violador, los jóvenes pudieron pedir auxilio. En el regreso desesperado, los menores se cruzaron con algunos peatones hasta poder dar con un patrullero.

La decisión gubernamental está ratificada en la resolución 433/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, dando respuesta a la gravedad del hecho y se materializa económicamente para quien ayude a avanzar con la investigación y poder identificar al abusador, cuya identidad hasta el momento es desconocida.

Según informaron, para aquel que aporte datos, su identidad será preservada y el desembolso estará sujeto a un informe de mérito elaborado por la autoridad judicial interviniente, según detallan en el documento oficial.

El violador, sería un hombre de unos 30 años, de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro. En el momento del abuso vestía buzo y pantalón negro, según se desprende del expediente citado en la resolución oficial.

A principios de febrero, la Policía detuvo a un sospechoso. Pero, el resultado de ADN realizado por la Justicia dio negativo y debieron liberarlo . Lo último en que pudo avanzar la investigación, es que se remitió el perfil genético del agresor sexual al Banco de Huellas Genéticas a nivel nacional y provincial para ver si hay alguna coincidencia. Pero, hasta el momento sigue sin identificar.

“Atento a que no se ha logrado identificar al autor de los ilícitos referidos y considerando la gravedad de los mismos, cometidos en perjuicio de una menor de edad en situación de extrema vulnerabilidad, resulta imperativo disponer un ofrecimiento de recompensa”, destaca el oficio. Y la recompensa es de $10 millones.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente de manera anónima al 134, línea habilitada por el Programa Nacional de Recompensas y el pago será realizado en el Ministerio de Seguridad.

La resolución también le indica a las fuerzas policiales y de seguridad federales para que difundan el afiche oficial correspondiente, y para los medios gráficos, radiales y televisivos de circulación nacional, así como en otras formas de publicación, en un esfuerzo coordinado para maximizar la difusión y lograr avances concretos en la causa.

Fuente: Clarín