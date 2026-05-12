Sin Roberto Baradel en la boleta por primera vez en dos décadas, el Suteba define su nueva conducción

A partir de este miércoles, y por primera vez desde 2004, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) no tendrá como secretario general a Roberto Baradel . Tras el anuncio de retiro de la conducción de su histórico jefe, el principal gremio docente bonaerense elegirá a su nueva cúpula entre tres listas. Con Baradel al frente, el Suteba es aliado del gobernador Axel Kicillof .

La boleta del oficialismo del Suteba estará encabezada por María Laura Torre , actual secretaria adjunta del sindicato y una de las dirigentes de confianza de Baradel. El jefe gremial, que inició sus mandatos en el gremio en 2004, al reemplazar a Hugo Yasky .

La nómina alineada con Baradel, la Lista Celeste-Violeta, está integrada también por María Cattaneo y Silvia Almazán , que conforman la conducción actual, elegida en 2022, y se postulan a secretarias generales adjuntas. En las elecciones del 11 de mayo de ese año, Baradel ganó su último mandato y su sector se impuso en 129 de las 133 regionales que el gremio tiene en la provincia de Buenos Aires. La Lista Multicolor ganó en tres (Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca) y la Azul y Blanca, en una (Berazategui).

En septiembre de 2022, Baradel fue electo secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en fórmula con Sonia Alesso (secretaria general). También integra el Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación por América Latina y forma parte de la CTA de los Trabajajores.

“Lo que se vota es un modelo sindical, no a una persona, por lo que no se afectaría ninguna expectativa”, afirmaron en el oficialismo del Suteba a LA NACION , ante la consulta por el impacto que pueda tener la ausencia de Baradel en la contienda electoral luego de dos décadas de ser el candidato central.

La Lista Multicolor lleva como candidata a secretaria general a María Elisa Salgado (que conduce el Suteba de Tigre). La acompañan Ana María Canullo y Angélica Guiot , como postulantes a secretarias generales adjuntas. Está nómina está vinculada al Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).

La tercera lista que competirá por el Suteba es la Azul y Blanca, identificada con el Partido Comunista Revolucionario (PCR), uno de los espacios políticos que integran la alianza peronista Fuerza Patria. Lleva como candidata a secretaria general a Myriam Marinozzi (jefa del Suteba de Berazategui), y a Débora Procaccini (dirigente sindical de Quilmes) como candidata a secretaria general adjunta.

El Suteba tiene unos 90 mil afiliados, informaron desde la conducción del gremio a LA NACION . Es el principal sindicato docente de la provincia e integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) junto con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

El sindicato que dejará de conducir Baradel está alineado con Kicillof. No activó ningún paro provincial contra el gobierno bonaerense desde que el exministro de Economía está al frente de la gobernación. Cuando llamó a huelga, lo hizo como adhesión a medidas de fuerza nacionales, tal como sucedió el 2 de marzo, al plegarse a un paro de la Ctera contra Javier Milei , al que el sindicato responsabiliza por la falta de recursos para mejoras salariales para los maestros y le reclama la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), entre otras demandas. Cuando María Eugenia Vidal gobernó la provincia de Buenos Aires (entre 2015 y 2019), el Suteba hizo 62 paros.

La Lista Multicolor basa sus expectativas electorales en el “malestar enorme con la conducción actual porque los salarios son de miseria y el sindicato es una secretaría del gobierno provincial”, indicó a este diario una fuente de la nómina opositora. Buscarán retener las conducciones de las seccionales de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca, e intentarán recuperar las de La Plata y La Matanza (esta última, en alianza con la lista Azul y Blanca).

Durante la campaña electoral, la Lista Multicolor denunció presuntas irregularidades en los padrones, como en el caso de La Plata, con listados que consideró “inflados” con inscriptos que no serían trabajadores docentes.

Entre el 22 y el 24 de abril, otro sindicato que apoya a Kicillof tuvo elecciones y confirmó en su conducción a la cúpula alineada con el gobernador. Se trata del gremio médico Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop, por las siglas de la que fue su denominación original: Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial). El ganador de la elección fue Pablo Maciel , que obtuvo, así, su tercer mandato consecutivo desde 2021. Con el 73% de los votos, se impuso a la Lista Pluricolor, la nómina que impulsaba el FIT-U y lideraba Valeria Bonetto .

Fuente: La Nación