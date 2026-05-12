El abogado José Fernández Codazzi seguirá preso por haber colaborado en la sustracción de un chico

El polémico abogado correntino José Fernández Codazzi (43) seguirá detenido por la acusación de haber sido partícipe de la sustracción de un chico de seis años y el encubrimiento de un intento de homicidio, hechos que ocurrieron en la ciudad de Esquina hace poco más de una semana.

La decisión fue tomada este lunes por el Tribunal de Revisión de Mercedes, que hizo lugar parcialmente a una impugnación del fiscal Javier Gustavo Mosquera contra la resolución que le permitía al abogado seguir desde su casa el proceso judicial que lo tiene como imputado.

Los jueces Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper dispusieron que la prisión preventiva para Fernández Codazzi se extienda mientras dure la tramitación de la causa. Y descartaron suspenderle la matrícula, tal como había solicitado Mosquera.

Sin embargo, por la gravedad del hecho, el Tribunal decidió que se comunique lo resuelto al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Corrientes “a los fines que estime corresponder”.

Con esta decisión, los jueces piden indirectamente que se revise la conducta del abogado esquinense por su desempeño profesional.

Fernández Codazzi y su defensor, Ramón Fernando Ranaletti, siguieron la audiencia del Tribunal en forma remota; mientras que Mosquera, los querellantes Carlos Coria García y Daniela Zapata estuvieron presentes.

El jueves de la semana pasada, el abogado esquinense había conseguido que el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos le concediera la prisión domiciliaria. Ese beneficio no llegó a concretarse porque estaba supeditado al envío de una tobillera electrónica.

Fernández Codazzi pasó el fin de semana en uno de los calabozos de la comisaría 2da. de Esquina y por el momento no se dispuso su traslado hacia una alcaidía.

Los problemas judiciales para el autodenominado “ abogado del diablo ” comenzaron el lunes de la semana pasada cuando la Policía obtuvo imágenes de una cámara de seguridad que captaron el momento en que el abogado acudió en ayuda del brasileño Josías Santos Regis (29), luego que éste atacara a balazos a Javier Nievas en el barrio Mancini de Esquina.

Para evitar la detención, el domingo a la noche Fernández Codazzi cargó en su camioneta a Regis junto a su pequeño hijo y los llevó hasta una zona rural que está camino a Goya, para regresar solo a la ciudad.

Al verse acorralado por las evidencias, aportó la zona donde dejó a Regis y al pequeño, lo cual permitió orientar la búsqueda.

El martes cerca del mediodía, el puestero de una estancia del paraje Duraznillo identificó al brasileño y a su hijo en una tapera y alertó a su patrón, que se comunicó con la Policía Rural. Regis fue detenido sin ofrecer resistencia.

Para Mosquera, el abogado Fernández Codazzi incurrió en el delito de encubrimiento en el caso del intento de homicidio, y fue partícipe de la sustracción del chico.

A fines de junio de 2024, Fernández Codazzi ya había tenido una polémica intervención en la causa que investigaba la desaparición de otro chico, Loan Danilo Peña , de cinco años.

Fue cuando buscó plantar la hipótesis de que Loan había sido atropellado por una camioneta que salía del paraje El Algarrobal la tarde del 13 de junio. Convenció a la tía del nene, Laudelina Peña, para que una madrugada le contase esa versión a un fiscal de la capital correntina.

La hija de Laudelina confesaría luego que el abogado las presionó y sobornó para que plantaran la nueva hipótesis. La tía de Loan pasó de testigo a imputada y Fernández Codazzi fue desplazado como defensor.

Pese a esa movida, que buscaba direccionar la causa, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, nunca lo citó a declarar.

Fuente: Clarín