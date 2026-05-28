Sigue la agenda récord de Milei en Estados Unidos: ahora podría viajar para los festejos por el 4 de julio

La relación "especial" de Argentina con Estados Unidos desde que Javier Milei asumió la primera magistratura podría sumar otro mojón: el mandatario argentino podría acompañar a Donald Trump en los festejos por los 250 años de la independencia de aquel país previstos para el 4 de julio, en momentos en que también estará en disputa en Norteamérica el Mundial de fútbol 2026.

De concretarse este nuevo periplo, sería el 17° viaje que el libertario emprende desde que asumió la primera magistratura a territorio norteamericano que, antes de fin de año, sumaría una nueva excursión a ese país en noviembre próximo cuando tendrá lugar la reunión de presidentes del G20.

Si bien en la vocería oficial negaron que la travesía de Milei para los festejos por la Independencia norteamericana esté hoy en agenda, reconocieron que "si recibiera la invitación por supuesto que se la evaluaría". Clarín pudo saber que informalmente en el Ejecutivo manejan como fecha tentativa los primeros días de julio para una nueva travesía del Presidente a Estados Unidos para participar de dicha ceremonia.

Por cuestiones de seguridad, las invitaciones formales del gobierno norteamericano se realizan más cerca de la fecha de los festejos aunque informalmente trascendió que está previsto que haya invitados del gobierno argentino "pero no necesariamente el presidente". Generalmente, la administración norteamericana suele organizar los festejos del 4 de julio en la denominada Explanada Nacional de Washington.

La última excursión del libertario a los Estados Unidos había sido el 6 de mayo cuando pronunció uno de los mensajes finales de la 29° Conferencia del Instituto Milken, considerado una especie de “foro de Davos” estadounidense y cita clave de empresarios y personalidades vinculadas al mundo de los negocios. El mensaje giró en torno al “sueño americano”, el tema final de la conferencia, y el Presidente habló de las ideas de la libertad y los valores vinculados al 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos que se cumple este año.

Fuentes castrenses, a su turno, destacaron que la eventual estadía de Milei en los Estados Unidos coincidiría con la llegada a ese país de la Fragata Libertad, el histórico buque escuela de la Armada argentina, y que el mandatario podría recibirla en Nueva York. Es que si bien la embarcación llegará a Nueva Orleans el 28 de mayo, tiene previsto amarrar en el puerto de la Gran Manzana entre el 4 y 8 de julio en el marco del aniversario de la Independencia estadounidense.

Pero las fuentes oficiales consultadas destacaron que aún no hay ninguna actividad presidencial "confirmada". Se trata de gestiones "reservadas" desde Estados Unidos, donde reconocen que están organizando faustos y desfiles acordes a la celebración de la declaración de la independencia en la ciudad de Filadelfia, un 4 de julio de 1776.

Pero este año, además, los festejos por la independencia norteamericana coincidirán con la celebración del Mundial de Futbol, que se disputará también en México y Canadá. La Selección argentina jugará su último partido de la fase de grupos, con Jordania, el 27 de junio en la ciudad de Dallas y en caso de clasificar a una ronda eliminatoria, coincidiría con la eventual presencia de Milei en los Estados Unidos.

Como sea, a mediados de noviembre próximo el jefe de Estado argentino tendría previsto regresar a Nueva York para participar de una nueva Cumbre de Líderes del G20, que tendrá lugar en la ciudad de Miami. Este año el país anfitrión decidió reducir los temas a debatir de 20 a 3 y sus correspondientes grupos, una estrategia que ha sido compartida por la Unidad G20 de la Argentina.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín