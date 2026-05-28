Nueva encuesta electoral: Milei y Kicillof con 6 puntos de diferencia y sorpresa con la tercera

Una nueva encuesta a la que accedió Clarín esta semana arranca mal para Javier Milei . A diferencia de otros dos estudios que mostraban un repunte en mayo , el trabajo de Equipo Mide mantiene la tendencia a la baja del oficialismo en casi todos los rubros. Pero, para el final, guarda una perla estadística: pese a la caída generalizada, el Presidente y La Libertad Avanza siguen arriba para 2027 .

Equipo Mide es "una consultora especializada en investigación, posicionamiento y comunicación estratégica para líderes, corporaciones, instituciones y medios de comunicación, con operación en los mercados argentino, uruguayo, mexicano y español", según se presenta la propia firma.

Entre el 6 y el 15 de mayo hizo su último relevamiento nacional , de 1.915 casos , con +/- 2,2% de margen de error. Clarín pudo analizar el informe completo, de 54 páginas, que reparte entre sus clientes privados e incluye un amplio capítulo electoral.

También este diario había anticipado el martes un sondeo de Equipo Mide que hizo mucho ruido en la política: se trata de un trabajo en Mendoza , provincia muy anti K. Allí hay datos interesantes de intención de voto para gobernador y para presidente .

En cuanto a la encuesta nacional , de entrada se ven nuevas caídas para el Gobierno respecto al relevamiento anterior. Ejemplos:

1) Crecieron de 43% a 48% los que creen que la economía empeorará en los próximos seis meses (los optimistas se mantienen en 27%).

2) Bajaron de 37% a 34% los que consideran que la dirección del país es correcta desde que asumió Milei y subieron de 57% a 58% los que la ven incorrecta.

3) La evaluación de la gestión nacional pasó de 32% positiva, 14% regular y 54% negativa en abril a 31%, 12% y 57% respectivamente en mayo.

El capítulo electoral de la encuesta , como se anticipó, es amplio. Y arranca con preguntas por fuera de los cuadros clásicos de intención de voto por espacio y/o por candidato, que están pero sobre el final.

Equipo Mide pregunta, por ejemplo, por la motivación del voto . Y la economía se recorta arriba , claramente. Se queda con el 34% , seguida por dos preocupaciones hermanas: empleo (19%) y pobreza (16%) . Cuarta -y última con dos dígitos. viene la corrupción (14%) . Que seguridad (7%) e inflación (6%) queden relegadas, es un punto para anotarle a esta gestión.

En base a un sondeo nacional de 1.915 casos

Luego, se hace el planteo clásico de oficialismo vs. oposición , y el Gobierno mantiene su piso en torno a los 30 puntos. "Votaría al oficialismo" queda con 32% , seguido por "Votaría a un opositor" con 49% . Completan "No iría a votar" con 11% y "Ns/Nc" con 8%.

También se evalúa aquí lo que se conoce como "potencial electoral" de Milei. Su piso (voto seguro), su techo (se suma el voto probable) y su rechazo (nunca lo votaría). En este filtro, el Presidente termina con una base a apoyo dura de 24%, estira el techo a 37% y completa con un rechazo de 58% (más 5% de "Ns/Nc").

Sobre el final del capítulo de cara a 2027, primero se plantea un debate que hoy cruza a la política. ¿Hay que hacer una gran coalición anti Milei? ¿Y cómo tiene que responder la derecha? ¿Debe armar también una alianza grande entre libertarios y otros partidos afines como el PRO?

Equipo Mide se mete en esta cuestión, con la siguiente pregunta: "En las próximas elecciones, ¿a cuál de estas coaliciones podría votar?" . Resulta así:

- Una gran coalición contra Milei: 33%.

- Un gran espacio liberal que apoye a Milei: 26%.

- Un partido que compita por separado: 29%.

En base a un sondeo nacional de 1.915 casos

Para el final, un postre electoral clásico: los cuadros de intención de voto por espacio y por candidato. En ambos prevalece el violeta. En el primer caso, La Libertad Avanza se beneficia de la división peronista que ofrece el estudio. En el segundo, Milei le saca 6 puntos a Kicillof. Y sorprende en el podio el tercer puesto de Myriam Bregman, del FIT, con 12%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín