A un año de la condena, el liderazgo en declive de Cristina Kirchner profundiza la grieta en el peronismo

A poco de cumplirse un año del inicio de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, en el peronismo se aceleran las discusiones en torno al grado de centralidad y la influencia de la ex presidenta en las decisiones del espacio a nivel partidario y parlamentario. Referentes de su sector impulsan actividades para reforzar el reclamo por su liberación, en contraste con los que profundizan la distancia de cara al próximo proceso electoral.

La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Desde la semana próxima y durante todo el mes los dirigentes más cercanos armarán actos frente al departamento de San José 1111, en Constitución, y una movilización desde Parque Lezama a ese lugar de detención el 20 de junio, día de la Bandera.

La organización quedó a cargo de Máximo Kirchner, José Mayans, Teresa García, Juliana Di Tullio, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Federico Otermín y Fernanda Raverta, entre otros, y ya hubo una reunión en la sede del PJ nacional de la calle Matheu con dirigentes de partidos aliados como Martín Sabbatella y Carlos Castagneto. Más allá del propósito de “apoyarla y romper el aislamiento” y apuntar contra los jueces y las restricciones en sus condiciones de detención, será otra oportunidad para medir el respaldo (o la ausencia) de referentes de otros sectores del peronismo.

En el último tiempo, además de la ruptura de la relación con Axel Kicillof y los reproches al gobernador por no visitarla, no referirse con más frecuencia o de manera más enérgica a su condena, hubo otros episodios que profundizaron las diferencias internas en torno al liderazgo decreciente y al rol de Cristina Kirchner en la etapa actual, previa a la definición de la estrategia electoral.

En el Congreso nacional del PJ, la semana pasada, su titular Gildo Insfrán no aludió a la prisión de la presidenta del partido , lo que generó críticas de los asistentes más próximos a la ex mandataria. En el final, Raverta y Gustavo Menéndez pidieron la palabra para insistir con el pedido de liberación y de ese modo replicar el silencio “inexplicable” del mandatario de Formosa, según uno de los que se indignaron con la omisión. “Gildo está jugando fuerte con Axel, como el resto de los gobernadores, aunque como presidente del Congreso podría haber dicho algo” , matizó uno de los pocos integrantes de la estructura del PJ alineados con Kicillof.

En esa reunión, con algunos presentes en la sede de Matheu y otros conectados de manera virtual, hubo otro momento tenso cuando la ex senadora puntana Eugenia Catalfamo, que responde a Alberto Rodríguez Saá, consideró “acéfalo” el PJ por la prisión de Cristina Kirchner y la escasa actividad partidaria. La cruzó la diputada García, Secretaria General.

Otro cruce fuerte sucedió en el Senado, en la sesión de hace dos semanas, cuando 14 miembros del interbloque avalaron la prórroga de Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal , entre ellos Juan Manzur, Sergio Uñac, María Teresa González -responde a Insfrán- y Gerardo Zamora. “Más de la mitad votaron a favor de uno de los carceleros” , cuestionó uno de los diputados más cercanos a la ex presidenta.

“Excede a Cristina y es más grave todavía. Eso expuso que el peronismo no tiene claro ni puede proponer qué hacer con la Justicia, una de las instituciones más desprestigiadas ante la sociedad” , fue más allá uno de los 11 senadores que rechazó la prórroga para el padre del ministro, y atribuyó los apoyos a acuerdos vinculados a supuestas complicaciones judiciales de sus compañeros de bloque y gobernadores peronistas.

“Hay una práctica política dentro del peronismo que tiene mucho que ver con la diferenciación del kirchnerismo. Negar al kirchnerismo es ir por menos, cuando podés ir por todo ", aseguró la diputada camporista Paula Penacca en El Destape.

Las actividades por el primer año de prisión de la ex presidenta volverán a exponer la tensión con Kicillof. “Por obvias razones el que tiene que ir a verla es él. Es lógico que dispute la conducción, siempre es válido en política, el tema es si este momento es el oportuno ”, le dedicó uno de los dirigentes con acceso a San José 1111. Otro lanzó la advertencia: “ Si piensa que puede ganar solo, se equivoca. No va a funcionar si ella no lo apoya” . Para un posible acuerdo habrá pujas y condicionamientos, acaso el principal la candidatura a gobernador de Buenos Aires.

“A esta altura, con el desastre que es el Gobierno, el peronismo debería tener 100% de intención de voto. Pero, así como estamos, Milei con un 30% nos puede ganar”, alertaron cerca de Cristina Kirchner, acaso para subir la presión sobre Kicillof: “Veremos cómo llega cada uno y cuánto necesita del otro”.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín