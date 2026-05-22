Cambiaron los bebés al nacer, el Hospital deberá indemnizarlos pero se inició un duro proceso para reconstruir las vidas de los niños











Un hospital de la ciudad brasileña de Inhumas, en el estado de Goiás, fue condenado por la Justicia a pagar una indemnización total de un millón de reales luego de que dos bebés fueran entregados a las familias equivocadas al momento de nacer y crecieran durante más de tres años con padres que no eran los biológicos.





La decisión judicial sacudió nuevamente a Brasil por la magnitud humana del caso, que dejó una profunda marca emocional en las dos familias involucradas y especialmente en los niños, quienes todavía atraviesan un complejo proceso de adaptación tras descubrirse el error.





La sentencia de primera instancia ordenó que el Hospital de la Mujer de Inhumas indemnice con 250 mil reales a cada madre y a cada padre, al considerar comprobada la falla en la prestación del servicio y el daño psicológico ocasionado. El establecimiento aún puede apelar la resolución que, ahora, está cerca de los 200.000 dólares en total.





Sin embargo, detrás de la cifra económica aparece una realidad mucho más difícil de reparar: dos chicos que pasaron toda su primera infancia creyendo pertenecer a una familia que en realidad no era la suya desde el punto de vista biológico.





Los bebés nacieron el 15 de octubre de 2021 con apenas 14 minutos de diferencia. Uno llegó al mundo a las 7:35 y el otro a las 7:49. Según determinó posteriormente la investigación, ambos fueron correctamente identificados tras el parto, pero una equivocación al momento de entregarlos terminó alterando la vida de las dos familias.





Durante más de tres años nadie sospechó lo ocurrido. Los niños crecieron, aprendieron a hablar, formaron vínculos afectivos y desarrollaron la relación cotidiana con quienes creían sus padres.





Todo cambió en octubre de 2024, cuando uno de los hombres comenzó a tener dudas sobre la paternidad y decidió realizar un examen de ADN. El resultado fue devastador: el niño que había criado desde el nacimiento no era su hijo biológico.





Inicialmente el laboratorio solicitó una contraprueba. Luego, el segundo matrimonio también realizó estudios genéticos y la peor sospecha terminó confirmándose: los bebés habían sido intercambiados en el hospital.

La noticia generó una conmoción enorme en ambas familias. El caso tomó estado público semanas después y rápidamente se convirtió en uno de los episodios más impactantes registrados en el sistema sanitario brasileño en los últimos años.





La investigación de la Policía Civil concluyó que no existió intención criminal ni una maniobra deliberada. Según el expediente, el error habría ocurrido por una falla humana de una técnica de enfermería encargada de entregar a los recién nacidos a sus padres después del parto.





El delegado Miguel da Mota Leite Filho pidió incluso el archivo de la causa penal al considerar que el hecho no configuraba delito, aunque sí dejó abierta la responsabilidad civil del hospital por las consecuencias generadas.





Pero mientras la discusión judicial avanzaba, las familias comenzaron a atravesar un escenario emocional extremadamente delicado.





Con apenas tres años, los niños ya tenían incorporada una identidad afectiva y emocional. Reconocían como padres a quienes los habían criado desde bebés y habían construido vínculos cotidianos imposibles de borrar de un día para otro.





Uno de los padres explicó que actualmente existe una modalidad de guarda compartida entre ambas familias mientras intentan reorganizar la vida de los chicos de la manera menos traumática posible.





Aun así, reconoció que el proceso está lejos de ser sencillo.





Según relató, los niños todavía no logran aceptar completamente a sus padres biológicos porque emocionalmente continúan identificando como “papá” y “mamá” a las personas con las que crecieron desde el nacimiento.





Las visitas, los cambios de hogar y la convivencia con una nueva realidad familiar generaron confusión y un fuerte impacto emocional en los menores, que por su edad todavía no comprenden completamente lo ocurrido.





“Ellos no aceptaron todavía a sus padres biológicos. En sus cabezas, los padres que los criaron son sus padres”, contó uno de los hombres involucrados en el caso durante una entrevista con medios brasileños.





También sostuvo que ninguna indemnización económica alcanza para reparar el sufrimiento que atraviesan las familias y especialmente las dificultades de adaptación que todavía padecen los chicos.





“Sólo nosotros sabemos lo que estamos viviendo”, expresó.





Los abogados de una de las familias remarcaron que la jueza valoró especialmente el impacto psicológico y emocional generado por el error, además de considerar acreditada la responsabilidad objetiva del hospital bajo las normas de protección al consumidor.





En paralelo, el Hospital São Sebastião de Inhumas emitió un comunicado en el que aseguró que se trató de un “caso aislado” dentro de más de seis décadas de funcionamiento de la institución y más de 30 años bajo la actual administración.





Además, indicaron que los protocolos de seguridad fueron revisados luego de conocerse el episodio para reforzar los controles y evitar situaciones similares en el futuro.





A pesar de eso, el caso dejó instalada una discusión mucho más profunda sobre los sistemas de identificación neonatal y sobre las secuelas humanas que puede provocar una falla aparentemente mínima dentro de un hospital.





Porque más allá de la indemnización millonaria y de las responsabilidades legales, el verdadero desafío ahora pasa por reconstruir emocionalmente la vida de dos niños que crecieron en hogares distintos a los que biológicamente les correspondían y que hoy intentan comprender una verdad que cambió por completo su historia.