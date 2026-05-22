ZONA FRÍA - Martín Yeza se defendió de las críticas de Gustavo Barrera: ¿Cómo le van a creer a un kuka?

ZONALES

El ex intendente de Pinamar Martín Yeza salió a defenderse de los ataques en las redes que recibió por haber votado en favor del cambio de la zona fría en Diputados en donde ocupa una de las bancas del PRO.





Su apoyo por el achique de la delimitación que hoy alcanza a Pinamar va en contra de lo que había manifestado años atrás cuando era mandatario de esa localidad.





El dirigente salió a defenderse. En historias de Instagram remarcó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.





Lo que no explicó Yeza es que eso está programado y prometido y, por eso, en algunos tramos utiliza el potencial. No obstante, el grueso de los vecinos sentirá el impacto porque cambiarán los porcentajes de descuento sobre la factura final y todos recibirán una suba que oscilará entre el 20 y el 70%. Todo eso ejercerá más presión sobre el valor de la garrafa en una zona en donde las obras prometidas de extensión están frenadas hace más de 6 años y no hay posibilidad de nuevas conexiones en localidad que, tras la pandemia, hay mostrado un sostenido crecimiento poblacional con mayor cantidad de barrios y asentamientos.





El diputado nacional fue blanco de críticas furiosas. Aplicó restricciones y bloqueos a usuarios, recibió mensajes en su buzón de redes furibundos y se molestó por el video que publicó el intendente de Gesell Gustavo Barrera en donde lo acusa de votar "contra los vecinos de Pinamar y Villa Gesell. A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”.