El peronismo bonaerense se une para frenar los cambios en la Zona Fría y anticipa presión en el Senado

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El peronismo de la provincia de Buenos Aires dejó momentáneamente de lado sus diferencias internas y mostró una postura unificada frente a la modificación del régimen tarifario de Zona Fría aprobada esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, dirigentes, intendentes y legisladores buscan frenar el avance del proyecto en el Senado.





La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional plantea cambios en los subsidios al gas y, según denunciaron distintos sectores políticos, dejaría afuera a unos 90 municipios bonaerenses que actualmente reciben descuentos en las tarifas por pertenecer a la denominada Zona Fría. Entre las localidades afectadas aparecen Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Tandil, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Bolívar, Trenque Lauquen y La Plata, entre otras.





La ampliación de este beneficio había sido aprobada en 2021 a partir de un proyecto presentado por el diputado nacional Máximo Kirchner, permitiendo que millones de usuarios accedieran a reducciones en las boletas de gas. Desde el Gobierno nacional sostienen que la revisión del sistema permitiría un ahorro fiscal superior a los 272 mil millones de pesos.





El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente la medida y aseguró que, de aprobarse definitivamente, recurrirá a la Justicia. “Esto va a tener consecuencias sobre una población que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes”, afirmó, al tiempo que calificó algunos puntos del proyecto como “ilegales”.





Mientras tanto, intendentes y dirigentes del peronismo comenzaron a coordinar acciones conjuntas. Uno de los encuentros más importantes se realizará el próximo martes en Villa Gesell, donde jefes comunales y concejales de la Quinta Sección Electoral debatirán estrategias para rechazar la medida y preparar una presentación política en el Senado.





El intendente geselino Gustavo Barrera fue uno de los más críticos y apuntó directamente contra el diputado nacional Martín Yeza, exintendente de Pinamar, por haber acompañado los cambios en Diputados. “Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell”, expresó Barrera a través de un video difundido en redes sociales.





Por su parte, Yeza defendió la modificación y aseguró que continuarán recibiendo el beneficio los sectores más vulnerables, entre ellos jubilados, familias con ingresos bajos, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.





El debate también reavivó la discusión interna dentro del peronismo bonaerense, aunque en este caso dirigentes alineados con Axel Kicillof y sectores vinculados a Cristina y Máximo Kirchner coincidieron en rechazar la propuesta nacional.





Desde distintos municipios advirtieron además sobre el impacto económico que tendría la eliminación parcial del régimen. El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, sostuvo que el aumento en las tarifas podría rondar entre el 40 y el 60%, afectando directamente el consumo y la economía local. En la misma línea se expresó el jefe comunal de Bolívar, Eduardo Bucca, quien alertó sobre las consecuencias para las familias y el comercio regional.





En el sur bonaerense crece la preocupación por el futuro del beneficio, especialmente en ciudades donde las bajas temperaturas generan un fuerte consumo de gas durante gran parte del año. Desde distintos sectores políticos consideran que la discusión en el Senado será clave para definir si el régimen continúa vigente tal como fue ampliado en 2021 o si finalmente avanzan los cambios impulsados por el Gobierno nacional.