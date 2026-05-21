Dejá de calentar el café en el microondas: cómo hacerlo para que no pierda sabor

A la hora de desayunar o merendar, muchas personas recalientan el café en el microondas . Aunque se trata de una opción práctica y rápida para resolver en el momento, en realidad puede afectar el sabor, el aroma y la textura clásica de la infusión.

Esto se debe a que el café no se recalienta de manera homogénea en el microondas, ya que algunas partes pueden alcanzar temperaturas muy altas, mientras que otras apenas se entibian. Esto genera un desequilibrio en el sabor y modifica la experiencia de la bebida.

Por eso, lo ideal es optar por métodos de recalentado más suaves , como el baño maría o en un jarrito con fuego bajo en la hornalla. De esta forma, se respetan mejor las propiedades de la bebida y se logra un resultado lo más cercano posible al café recién hecho .

Los mejores métodos para recalentar el café son:

De todas maneras, no es una regla absoluta. En ciertos casos, recalentar el café en el microondas puede ser una opción válida para volver a disfrutar la infusión de forma rápida y práctica.

Así, aunque muchas personas creen que el microondas es la mejor manera de recalentar el café, en realidad puede modificar su sabor y su textura . La elección del método depende de si se prioriza la experiencia de consumo o la velocidad y la practicidad del momento.

Fuente: TN