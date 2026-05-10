Si tenés potes de queso crema, no los tires: cómo reutilizarlos en tu balcón o jardín

La mayoría de las veces, los potes de queso crema vacíos terminan en la basura . Sin embargo, poca gente sabe que puede darles una “segunda vida” antes de que terminen desechados. Con un poco de ingenio y creatividad, podés reutilizarlos para resaltar tu jardín .

Debido a su tamaño , resistencia y capacidad para conservar la humedad , estos recipientes son ideales para hacer macetas de esquejes . De esta manera, las plantas se reproducen de manera simple, económica y sustentable.

A diferencia de otros envases descartables, estos potes tienen varias ventajas:

Por eso son perfectos para iniciar el crecimiento de plantas nuevas antes de pasarlas a una maceta más grande.

Primero hay que retirar restos de comida y secarlo completamente. Esto evita hongos o bacterias que puedan afectar el crecimiento.

Con un clavo caliente, tijera o destornillador se deben hacer pequeños agujeros debajo del recipiente para facilitar el drenaje del agua. Este paso es clave para evitar que las raíces se pudran.

Lo ideal es usar tierra fértil, compost, perlita o arena para mejorar el drenaje. La mezcla debe quedar aireada y húmeda, pero nunca empapada.

Hay que cortar una rama sana de la planta elegida, preferentemente de entre 10 y 15 centímetros. Las especies que mejor funcionan son potus, romero, lavanda, menta, albahaca y suculentas. Después se retiran las hojas inferiores y se deja solo la parte superior.

Se introduce el tallo en la tierra húmeda y se presiona suavemente alrededor para darle estabilidad. Si el pote tiene tapa, puede colocarse durante los primeros días para conservar humedad y acelerar el enraizamiento.

Reutilizar potes de queso crema como macetas tiene varias ventajas:

Además, al ser recipientes chicos, es más fácil supervisar el crecimiento de las raíces y detectar problemas rápidamente.

Fuente: TN