Fernando de Andreis descartó un retorno de Patricia Bullrich al PRO y vaticinó que romperá con Milei: “Es una característica de ella”

Fernando de Andreis tomó distancia de una eventual vuelta de Patricia Bullrich al PRO , en medio de las tensiones internas que atraviesa el espacio fundado por Mauricio Macri .

Al ser consultado sobre si se imaginaba una reconciliación política con quien fuera presidenta del partido, en caso de que rompiera con La Libertad Avanza, fue categórico .

“Rompiendo sí (me la imagino), porque es una característica de ella. No me lo imagino, al PRO no me lo imagino” , afirmó el exsecretario general de la Presidencia durante una entrevista en radio Splendid.

De Andreis también recordó que el año pasado ambos sectores compartieron un frente electoral, aunque descartó un regreso orgánico de la exfuncionaria libertaria al partido amarillo .

En ese marco, remarcó además que dentro del PRO no existe un operativo retorno para Bullrich . “No escuché a nadie del PRO diciendo ‘por favor, volvé’ , más bien todo lo contrario ”, agregó.

Las declaraciones se producen en momentos de fuerte debate interno dentro del PRO sobre el vínculo con el gobierno de Javier Milei y el posicionamiento del partido frente al armado político de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027.

En paralelo, la situación de Patricia Bullrich dentro del gobierno de Milei también está atravesada por tensiones políticas, tras el pedido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones respecto de su patrimonio.

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Aunque la ministra mantiene una buena relación con el Presidente, en las últimas semanas crecieron las diferencias con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

La jefa del bloque oficialista en el Senado les prometió a sus aliados del PRO y la UCR separar Ficha Limpia del proyecto original para empezar a tratarlo esta semana.

Sin embargo, hubo emisarios de la hermana del mandatario, y el libertario que preside la comisión aún no convocó. Además, existen diferencias internas sobre la eliminación de las PASO.

En tanto, dentro del Gobierno también aparecieron cuestionamientos silenciosos al protagonismo político que conserva Bullrich y a su intención de construir volumen propio dentro del oficialismo.

Fuente: Clarín