Río Gallegos: hallaron un cadáver en un complejo de departamentos decomisado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner

Un cadáver fue hallado este domingo dentro de un complejo de departamentos abandonados en la Costanera de Río Gallegos . El inmueble había sido decomisado a Daniel Muñoz , el ex secretario privado de Néstor Kirchner investigado por lavado de activos que murió en 2016, y estaba bajo custodia de Gendarmería.

Las primeras pericias apuntan a que el cuerpo encontrado sería de Aníbal Cepeda , un hombre de 71 años que había desaparecido el 20 de abril.

En la escena se montó un operativo conjunto de Gendarmería, policía y peritos, según informó La Opinión Austral, mientras se espera el resultado de la autopsia y el reconocimiento de familiares para terminar de determinar la identidad de la víctima.

El complejo de departamentos está ubicado en las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur. Hasta allí llegaron por la información que apartó un sospechoso que fue detenido esta madrugada.

El inmueble es parte de los muebles que fueron decomisados a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, que fue investigados en causa de la lavados de activos y que murió en el año 2016.

Actualmente, se encuentra bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El lugar se encontraba bajo custodia de Gendarmería, precisó La Opinión Austral, debido a que en los últimos tiempos fue escenario de hechos de vandalismos y fue blanco de ocupaciones.

Fuente: Clarín