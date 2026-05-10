Hantavirus en el crucero MV Hondius: un operativo lento y alarma por otro pasajero con síntomas

Eran las seis de la mañana de este domingo y todavía no había amanecido en Tenerife cuando el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, entró al puerto de Granadilla de Abona para evacuar a los 147 pasajeros que permanecían a bordo.

Los 107 metros de eslora del Hondius, un crucero de expedición único de su tipo diseñado para navegar en el hielo ártico, finalmente afondó en una de las dársenas del puerto.

Al momento de llegar a Canarias, ninguno de los pasajeros presentaba síntomas de la enfermedad que le provocó la muerte a tres viajeros del crucero e infectó a otros cuatro.

Sin embargo, en el vuelo de regreso a Francia, uno de ellos presentó síntomas compatibles con hantavirus.

Hubo que esperar hasta las 7.17 de la mañana, cuando amaneció en Tenerife, para que comenzara el operativo de desembarco y repatriación de los pasajeros, hombres y mujeres de 23 nacionalidades .

Sin embargo, no todos los viajeros del MV Hondius volvieron a sus respectivos países este domingo.

Unos 40 pasajeros del crucero donde se detectó el brote lo podrán hacer recién el lunes, porque los aviones necesarios para su traslado todavía no aterrizaron en Tenerife.

Esto posterga la partida del MV Hondius, que recién podrá retomar su navegación hasta Países Bajos el lunes por la tarde.

Su hoja de ruta estima que, luego de cargar combustible y víveres en el puerto canario, lo esperan cinco días de viaje hasta el puerto de Rotterdam.

Los primeros en descender del crucero fueron los 14 ciudadanos españoles . Fueron trasladados en lanchas de la Unidad Militar de Emergencias hasta pisar tierra y luego en micros burbuja -así denominados por las condiciones asépticas- que, en un recorrido de diez minutos, los llevaron hasta la pista del aeropuerto donde los esperaba un avión militar.

Eran las 12.40 del mediodía cuando se cerraron las puertas del avión. Los 13 pasajeros y un tripulante españoles, si no desarrollan síntomas de contagio, cumplirán una cuarentena en el hospital Gómez Ulla del Ministerio de Defensa, en Madrid.

Escoltados por la Guardia Civil, en autos y helicópteros, los pasajeros españoles de Hondius pasaron, en total, dos horas y cuarto en suelo canario.

En Madrid, ingresaron por un circuito cerrado al hospital militar en el que permanecerán en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas.

El protocolo contempla tomarles la temperatura dos veces por día y y a la PCR que les hicieron al llegar se sumará otra dentro de una semana.

Cubierto con barbijos, cofias y batas de protección, el segundo contingente que desembarcó fue el de cinco franceses que viajaban en el crucero.

A las 17.15, 19 pasajeros del crucero de Reino Unidos subieron al avión que los llevará de regreso a su país. Junto a ellos viaja un ciudadano de Japón.

El embajador inglés en España Alexander Ellis, estuvo en el puerto de Tenerife para dar apoyo a sus compatriotas.

“Hay tres profesionales de sanidad que los acompañan al aeropuerto de Manchester, donde serán derivados a un centro de salud para su control”, dijo el embajador.

Turquía, Irlanda y Estados Unidos también repatriarán a sus ciudadanos este domingo.

El gobierno de España prevé que el operativo termine el lunes, cuando el avión proveniente de Australia aterrice en el aeropuerto de Tenerife Sur, uno de los dos con los que cuenta la isla y el más próximo al puerto de Granadilla.

Las autoridades regionales de las islas Canarias se mostraron contrarias a la duración del operativo . Eran casi las dos de la mañana de este domingo cuando el presidente canario, Fernando Clavijo, pedía garantías de que el desembarco no duraría más de doce horas.

“El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque -dijo Clavijo-. No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.”

Sin embargo, la dirección general de la Marina Mercante emitió de madrugada una resolución que ordenaba la entrada y acogida del MV Hondius en el puerto de Granadilla para que fondeara o atracara, según fuera necesario.

El presidente canario insistió con sus dudas acerca del bajo riesgo que el operativo representa para los vecinos de Tenerife. Argumentó que algún roedor a bordo podría nadar hasta la costa y convertirse en foco de posible contagios.

El Ministerio de Sanidad descartó la presencia de roedores en el crucero.

“El mecanismo está funcionando con todas las medidas de seguridad”, afirmó la ministra de Salud española, Mónica García en una conferencia de prensa en el puerto del Tenerife, cuando despegó el primer avión con pasajeros del MV Hondius.

“Estamos cumpliendo con un operativo sin precedentes con 23 países y hemos tenido dificultades de parte del presidente de Canarias -agregó respecto de la polémica con Clavijo-. Las personas salen con total seguridad y sin ningún contacto con la población local. Hoy demandamos que nos dejaran trabajar”.

“Esto no es otro Covid. El riesgo para el público es bajo” , insistió el director general del Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, presente en el operativo.

“No tendrían que estar asustados ni tener miedo. Esto se basa en el comportamiento que tiene el virus. Es un virus bien conocido. Durante varios años hemos ido evaluando el comportamiento de este virus y por eso decimos que el riesgo es bajo”, repitió el director general de la OMS.

La ministra de Salud española aclaró que los próximos viajeros del crucero que serán repatriados serán cinco franceses, cuatro canadienses y 26 ciudadanos de Países Bajos, país que, por ser la nación a la que pertenece la empresa dueña del crucero, también se hará cargo del traslado de ciudadanos de otras nacionalidades cuyos gobiernos no están en condiciones de fletar aviones sanitarios para repatriar a los suyos. Entre ellos está el único argentino que viajaba en el MV Hondius.

Fuente: Clarín