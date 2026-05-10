Hantavirus en el crucero MV Hondius: un pasajero francés presentó síntomas cuando era repatriado en avión y regularán por decreto los aislamientos

Uno de los cinco franceses evacuados del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y repatriados este domingo a Francia presenta "síntomas" , informó el primer ministro Sébastien Lecornu en la red social X.

"Presentó síntomas en el avión de repatriación" , señaló Lecornu. "Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están bajo atención médica y serán sometidos a pruebas y a un examen de salud", añadió.

El jefe del Ejecutivo anunció además que firmará hoy mismo un decreto destinado a activar un dispositivo de aislamiento específico para los casos de contacto, con el objetivo de proteger a la población general.

A su llegada al territorio francés en la tarde de hoy, los cinco pasajeros han sido colocados "inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso" como medida de precaución sanitaria, añadió el primer ministro francés.

Lecornu precisó que los cinco están recibiendo atención médica y serán sometidos a pruebas diagnósticas, así como a una evaluación sanitaria completa.

Por su parte, la ministra de Salud tiene previsto dirigirse al país en las próximas horas para detallar la situación epidemiológica y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Los pasajeros estadounidenses evacuados no serán necesariamente puestos en cuarentena, declaró este domingo un alto funcionario del Departamento de Salud. Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), también instó a la población estadounidense a mantener la calma respecto al hantavirus. "Esto no es Covid", dijo.

Washington anunció el viernes que organizaría un vuelo de repatriación para los 17 estadounidenses que se encontraban a bordo del "MV Hondius", donde tres pasajeros han fallecido y otros han enfermado.

El barco ha llegado a las Islas Canarias, en España. Los pasajeros estadounidenses -todos ellos asintomáticos- serán trasladados a un centro especializado en el estado rural de Nebraska, pero no necesariamente serán puestos en cuarentena, explicó Bhattacharya el domingo en el programa "Estado de la Unión", en CNN.

Fuente: Clarín