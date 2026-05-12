“Si no sos mía, no sos de nadie”: detuvieron a un hombre que intentó matar a su expareja en Almagro

Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva, acusado de haber querido asesinar a su expareja en su casa. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Almagro .

Todo sucedió cuando el agresor, que tenía una restricción de acercamiento por antecedentes de violencia, fue a la propiedad de la mujer con la excusa de su cumpleaños. Horas después, la situación se tornó dramática: le exigió a la víctima que desbloqueara su celular para revisarlo y, ante la negativa, comenzó a insultarla y golpearla en la cara y otras partes del cuerpo.

En medio de la agresión, el atacante intentó cortarle el pelo con una tijera y la amenazó: “ Si no sos mía, no sos de nadie ”. La violencia escaló aún más cuando agarró un cuchillo de 25 centímetros y, apuntando al cuello de la mujer, le gritó: “ Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie ”.

La víctima logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en la pared. Todo sucedió frente a la hija de 5 años de ambos, que presenció la escena de terror, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

A pesar del shock, la mujer consiguió escapar a la calle y pedir auxilio. Vecinos alertaron a la policía, que llegó rápidamente al lugar y logró reducir y detener al agresor.

El caso quedó en manos del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano , de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien desde el primer momento investigó el hecho como tentativa de femicidio agravado .

El juez Ricardo Baldomar , titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido del fiscal y dictó la prisión preventiva para el acusado. El hombre fue imputado por los delitos de amenazas , desobediencia, lesiones y femicidio en grado de tentativa doblemente agravado .

La investigación sigue en curso y la víctima recibe asistencia y contención tras el violento episodio.

Fuente: TN