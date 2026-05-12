Descubren un túnel en una cárcel de máxima seguridad en Santa Fe: lo estaban cavando junto a un inodoro

En una inspección sorpresiva realizada durante la madrugada del domingo, se descubrió una excavación en el sector de baños de un patio del Complejo Penitenciario de Piñero , en la provincia de Santa Fe. Se trata de un túnel de 70 centímetros de profundidad, junto al cual también se encontró un arma punzante.

La excavación -de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad- se encontró en uno de los pabellones de máxima seguridad , destinado a internos de alto perfil, como narcos, sicarios o parte de crimen organizado.

La Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia dispuso el cierre preventivo del sector para investigar lo ocurrido, pero hasta el momento no se informó sobre posibles sospechosos.

“Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control que se llevan adelante en todas las unidades penitenciarias”, explicó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

El procedimiento se desarrolló entre la medianoche y la madrugada del domingo, con participación de personal penitenciario y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), en el marco de tareas planificadas de supervisión y control permanente.

Tras el operativo, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del pabellón mientras avanzan las actuaciones correspondientes y las pericias sobre los elementos hallados.

Además, secuestraron un elemento punzante metálico de unos 40 centímetros de longitud . Se trata de un arma blanca de fabricación casera, que se presume fue utilizada para excavar.

Desde el Ministerio señalaron que el hallazgo vuelve a poner de relieve la importancia de los controles sistemáticos dentro de las unidades penitenciarias para anticipar y neutralizar posibles situaciones de riesgo, y destacaron que los controles en las cárceles forman parte de una estrategia impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó este martes una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera también cuestionó la política penitenciaria de la administración Omar Perotti, ex gobernador de Santa Fe, y aseguró que “si el Gobierno Provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios. “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia , además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.

Por otra parte, la vocera provincial confirmó que el Gobierno santafesino avanza en la elaboración de un paquete de leyes en materia de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura.

Según explicó, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvieron reuniones con legisladores del oficialismo para presentar “los lineamientos generales de las iniciativas que buscarán profundizar el plan de seguridad de la provincia”.

“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.

Fuente: Clarín