Marcha universitaria: las columnas políticas y sindicales marcan presencia en la Plaza de Mayo

Mientras la Plaza de Mayo se puebla de militancia universitaria y luce decorada con pancartas de agrupaciones docentes y estudiantiles, en los alrededores del epicentro de la Marcha Federal Universitaria marcan territorio los partidos políticos y los sindicatos.

La Diagonal Sur es la vía principal de ingreso de columnas gremiales y del peronismo alineado con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof .

Desde la avenida Belgrano y Piedras, prevé avanzar la columna del sindicato de camioneros, que ya está apostada, con una gran bandera que lleva los rostros de Hugo y Pablo Moyano. En medio del caos vehicular que se generó en la zona, una decena de militantes de los camioneros se encargaron durante varios minutos de desviar el tránsito, en Tacuarí y Belgrano, alrededor de las 14. Luego, personal del área de Tránsito del gobierno porteño cortó la circulación ya desde Belgrano y 9 de Julio.

En la avenida Belgrano, también se congregaron militantes de movimientos sociales como el Frente Popular Darío Santillán. Desde su sede en esa misna avenida, se acercaba el sindicato de mecánicos Smata.

La Diagonal Sur luce concurrida, con agrupaciones peronistas como Reconquista y movimientos sociales enrolados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita o la Corriente Clasista y Combativa.

Los gremios de Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, Sindicato Argentino de Televisión, Uocra y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llegan también por Diagonal Sur.

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio peronista de Kicillof, aguarda a los funcionarios bonaerenses con una custodia de militantes que forman un cordón y están identificados con pecheras flúo que rezan “Organización”. La intendencia de La Matanza también tiene su columna allí.

La CGT agrupa a su militancia sobre la misma Diagonal Sur, a las puertas del Cabildo. También allí hay un cordón de militantes.

Frente al Cabildo está la izquierda, con agrupaciones como el Partido Comunista Revolucionario, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Frente a ellos, cruzando la avenida De Mayo, el Partido Socialista de los Trabajadores.

La Diagonal Norte es la vía de llegada de los gremios de las dos vertientes de la CTA, junto a los papeleros, la Asociación del Personal Aeronáutico, entre otras. En un borde de la Plaza de Mayo, se ubican despedidos de Fate y Libres del Sur.

La universidad pública se defiende 🇦🇷 Ya estamos con rectores, sindicatos, estudiantes y referentes de la comunidad universitaria, para exigir la implementación de ley de financiamiento. Nos vemos 17 horas en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/xl9VTkPeFg

La Avenida de Mayo es propiedad de agrupaciones universitarias que llegan a la plaza desde una calzada que está poblada de pasacalles que rezan “Milei, cumplí la ley”. Por detrás de las columnas universitarias, aparecen el Frente Renovador (con una bandera con las caras de Sergio Massa y Sebastián Galmarini), La Cámpora y Nuevo Encuentro, entre otros espacios políticos.

La concurrencia que tendrá la marcha ya se hace notar en los medios de transporte público, como el ramal Roca del ferrocarril, en el que se pueden observar militantes estudiantiles (con cánticos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incluidos), y en la línea C del subterráneo.

Fuente: La Nación