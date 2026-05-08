Si escribís la lista de las compras a mano, te contamos qué dice la psicología sobre vos

A la hora de hacer las compras, muchas personas anotan los productos para no olvidarse de nada. Aunque hoy la mayoría lo hace desde el teléfono, otras todavía se mantienen fieles al papel y la lapicera . En ese contexto, la psicología explica qué rasgos de la personalidad puede reflejar este hábito.

Escribir en papel, para la psicología, ayuda a ordenar las ideas, reducir las distracciones y tener una sensación de control mayor a la hora de hacer las compras.

A diferencia de anotar todo en el celular, escribir a mano obliga a detenerse unos segundos y pensar con más atención qué se necesita. Ese proceso ayuda a fijar mejor la información y a ordenar las ideas antes de llegar al supermercado.

Por eso, quienes escriben la lista del supermercado a mano suelen estar vinculados con algunas características puntuales:

Además de ser un método para organizarse mejor, también puede funcionar como un mecanismo para reducir el estrés y la ansiedad . Poner por escrito lo que se necesita hacer libera espacio mental y ayuda a evitar la sensación de tener que recordar demasiadas cosas al mismo tiempo.

Por eso, lejos de ser únicamente una costumbre antigua, escribir la lista del supermercado a mano es una forma de ordenar la mente , tomar decisiones con más tranquilidad y sentirse en control antes de salir de casa-

Fuente: TN