Condenaron a un hombre que vendía licencias de conducir “a pedido” por redes sociales: cómo lo descubrieron

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4 homologó la condena a tres años de prisión en suspenso para el principal acusado de liderar una banda que producía y comercializaba licencias de conducir apócrifas en la Ciudad de Buenos Aires.

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°25 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , actualmente a cargo de Juan Cruz Artico, según informaron fuentes judiciales.

La causa se originó en un control vehicular realizado por Policía de la Ciudad , donde se detectó una licencia con irregularidades. Ante la consulta con la fiscalía, por entonces a cargo de Néstor Maragliano —actual Secretario General de Política Criminal del MPF CABA—, se dispuso el s ecuestro del registro y una pericia que confirmó el carácter apócrifo del documento.

A partir de ese hallazgo, el fiscal Maragliano ordenó una serie de medidas que permitieron identificar una estructura delictiva dedicada a captar clientes, producir y vender licencias falsas durante un período de casi un año. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA colaboró con las tareas y utilizó la figura del agente revelador para esclarecerlos hechos : un investigador simuló ser comprador y solicitó una licencia apócrifa a través de un contacto de WhatsApp .

La compra se concretó en la intersección de Monasterio y Avenida Caseros, en el barrio de Parque Patricios, donde el vendedor —que se hacía llamar “ Matías ”— fue registrado por cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) .

El seguimiento de la banda determinó que el principal imputado actuaba como captador, comercializador y coordinador de los otros integrantes de la organización.

Según confirmaron las autoridades, la red ofrecía tramitaciones rápidas de registros de conducir falsos a través de redes sociales y mensajería instantánea. Los interesados enviaban sus datos, realizaban pagos en efectivo o mediante billeteras virtuales y acordaban la entrega de los documentos ilegítimos.

Durante un allanamiento en un domicilio de Almagro , la policía secuestró 53 licencias de conducir apócrifas a nombre de distintas personas, cuadernos con anotaciones relevantes para la investigación y dispositivos electrónicos. El análisis de los dispositivos, realizado por el CIJ , reveló conversaciones incriminatorias sobre la operatoria de la banda.

El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por la jueza Araceli Martínez . El principal acusado fue condenado como autor de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada. Además, deberá cumplir pautas de conducta durante los tres años que dure la pena en suspenso .

Fuente: Infobae