Día 70 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 8 de mayo en su 70° día de guerra . Donald Trump presiona a Irán para que acepte el acuerdo de paz “rápido” o asegura que habrá nuevos ataques. Tres navíos estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz pese a los ataques iraníes. Teherán “estudia” el cese al fuego y señala que transmitirá su decisión a Pakistán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación