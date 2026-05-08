Más de 170 buques extranjeros buscan refugio por el ciclón extratropical con vientos huracanados que golpea a la costa argentina

La Prefectura Naval Argentina monitorea el ingreso de alrededor de 170 buques de bandera extranjera que solicitaron ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) con el fin de resguardarse de la presencia de una ciclogénesis .

El pronóstico meteorológico alertó sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar 100 kilómetros por hora acompañadas de olas de 12 metros de altura , desencadenando aguas turbulentas en alta mar. En ese contexto, los barcos solicitaron el acceso al límite de las aguas de territorio argentino, con el fin de resguardarse de las condiciones meteorológicas adversas.

Según informaron las autoridades, las embarcaciones permanecerán en la zona alrededor durante días y deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por las mismas.

En diálogo con LA NACION , el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina sostuvo que hasta el momento son alrededor de 170 buques de China, Vanuatu, Tanzania, Corea del Sur, Rusia y Liberia los que se encuentran en la zona, una cantidad que fue aumentando en las últimas horas.

Asimismo, explicó que la Prefectura designó un área específica “para que puedan abrigarse del temporal hasta el día 10″, mientras que recordó que -dentro de la zona económica exclusiva- " se encuentra prohibida la actividad de pesca, solo el transito y abrigo ”.

Con el fin de controlar el movimiento de las embarcaciones, las autoridades realizan un control permanente de la posición, mediante sistemas informáticos, “verificando la transmisión de sus transpondedores AIS y complementando el monitoreo con una aeronave equipada con sensores especializados” .

L a situación meteorológica para este viernes será complicada . De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos sobre gran parte del territorio.

En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro se presentarán intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 km/h.

Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provincia de Buenos Aires, que traerá una baja en la temperatura con mínimas que rondarán los 8 °C y máximas de hasta 14 °C.

Durante la noche de esta jornada, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar , acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica.

Fuente: La Nación