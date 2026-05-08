Séneca, filósofo romano: “Necesitamos la vida entera para aprender a vivir y también para aprender a morir”

Entre las frases célebres que dejó como pensador, Séneca dedicó una a esa sensación de lo veloz que pasa el tiempo. Hay ideas que aparecen de golpe, casi sin aviso, cuando uno siente que el reloj se acelera. Y entonces surge esa sensación incómoda y conocida: qué rápido transcurre la vida.

Para el filósofo estoico romano, sin embargo, esa impresión no debía llevar a la angustia, sino a una comprensión más profunda. No es que la vida fuera corta en sí misma, el problema es que muchas veces se la desperdicia en ocupaciones que no importan , en distracciones ajenas o en preocupaciones que no ayudan a vivir mejor.

Esa es la lógica que atraviesa una de sus frases más recordadas: “A vivir se aprende toda la vida, y toda la vida se ha de aprender a morir” . La cita, incluida en ‘De la brevedad de la vida’, no es una provocación vacía ni una forma elegante de hablar del paso del tiempo. Es, más bien, una manera de recordar que vivir no es algo que venga resuelto de fábrica.

No alcanza con cumplir años, acumular experiencias o atravesar etapas. Para el filósofo estoico, vivir bien exige aprendizaje, reflexión y una práctica constante.

Para Séneca, no importa tanto cuántos años tenga una persona, sino qué hizo con ellos. En ese sentido, el paso del tiempo debería verse como una oportunidad de ganar comprensión.

Cada error, cada dificultad, cada elección y cada revisión de lo vivido forman parte de esa educación lenta y permanente que supone aprender a existir con sentido.

En la filosofía estoica, hablar de la muerte no es un ejercicio sombrío. Al contrario, funciona como una herramienta para ordenar la vida. El famoso “memento mori” , ese recordatorio de que todos vamos a morir, no invita al miedo ni a la desesperación.

Busca exactamente lo contrario: liberar a la persona de la ilusión de que tiene tiempo infinito y empujarla a usar mejor el tiempo real que tiene.

Para Séneca, aprender a vivir y aprender a morir son dos caras de la misma lección. Quien acepta que la vida es finita puede dejar de vivir como si lo importante pudiera postergarse siempre. La conciencia de la muerte , desde esta mirada, la vuelve más nítida. Ayuda a distinguir lo esencial de lo accesorio , lo propio de lo ajeno, lo valioso de lo meramente urgente.

Ese aprendizaje, además, no se queda en una teoría abstracta. En sus ‘Cartas a Lucilio’, Séneca lo baja a un plano práctico. Propone una especie de disciplina cotidiana para revisar la propia vida y no dejar que el día pase en piloto automático. Una rutina sencilla, pero exigente: detenerse al final de la jornada, repasar lo vivido, preguntarse qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué podría hacerse mejor mañana.

También invita a mirar con más atención el uso del tiempo. ¿Cuánto del día se fue en cosas importantes y cuánto en distracciones o preocupaciones vacías? ¿Qué emoción dominó la jornada y qué juicio había detrás de ella? Esa práctica de observación, lejos de la culpa o del dramatismo, busca entrenar una vida más despierta.

Para Séneca, el tiempo se honra usándolo. Y por eso su enseñanza sigue resonando siglos después. Porque recuerda que envejecer es tener una nueva oportunidad de comprender la vida mejor.

Fuente: TN