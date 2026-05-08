Instagram elimina el cifrado de extremo a extremo: el fin de la privacidad absoluta en los mensajes directos

Desde hoy la forma en que los usuarios intercambian mensajes privados por Instagram cambia : Meta eliminó el cifrado de extremo a extremo (E2EE) de los mensajes directos (DMs) de la plataforma, revirtiendo una tendencia de privacidad que la compañía había promovido durante años bajo el lema “el futuro es privado”.

Hasta ahora, el cifrado de extremo a extremo garantizaba que solo el emisor y el receptor pudieran leer el contenido de una conversación ; ni siquiera Meta tenía acceso a los mensajes. Con la eliminación de esta función, Instagram volverá al “cifrado estándar” . Si bien esto protege los datos contra hackers externos durante su tránsito por internet, le otorga a Meta la capacidad técnica de acceder, escanear y revisar el contenido de los chats (incluyendo texto, imágenes, videos y notas de voz) cuando lo considere necesario, sea por razones comerciales, legales o de seguridad.

La explicación oficial de Meta para este retroceso es la baja adopción del sistema por parte de los usuarios. Según le dijo un portavoz de la empresa a The Guardian , muy pocas personas optaban activamente por activar la configuración de chats cifrados, que era opcional y no venía predeterminada en Instagram.

Sin embargo, expertos y críticos sugieren que existen presiones mucho más profundas. Los gobiernos de EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea han presionado a las tecnológicas para tener acceso a “puertas traseras” que les permitan ver los mensajes privados, con el fin de combatir el material de abuso sexual infantil (CSAM) y el acoso en línea. Al eliminar el cifrado, Meta recupera la capacidad de utilizar herramientas automáticas para detectar contenido ilegal que antes era “invisible” para sus sistemas de moderación.

Además, el momento de la decisión coincide con factores legales y comerciales críticos. El 19 de mayo próximo entrará en vigor en EE.UU. la ley Take It Down Act , que exige a las plataformas eliminar imágenes íntimas no consensuadas en menos de 48 horas , algo difícil de cumplir si los mensajes están cifrados y la empresa no puede verlos.

Además, sin el cifrado el contenido de los mensajes podría ser técnicamente accesible para entrenar modelos de inteligencia artificial o mejorar algoritmos publicitarios, aunque Meta ha negado planes actuales para esto último en los DMs.

Para aquellos que valoran la privacidad estricta, la recomendación de los expertos es clara: trasladar las conversaciones sensibles a otras plataformas . Meta continúa sugiriendo WhatsApp , donde el cifrado de extremo a extremo sigue siendo la norma por defecto. Otra alternativa recomendada es Signal , considerada el estándar de oro en seguridad por ser independiente y recopilar mínimos metadatos.

Finalmente, se aconseja a los usuarios afectados descargar sus historiales de chat cifrados antes de la fecha límite, siguiendo las instrucciones que aparecerán dentro de la aplicación, para evitar la pérdida de información durante la transición.

Fuente: La Nación