“Se patinó la plata”: denuncian a una preceptora por robarse 50 mil dólares de un viaje educativo

Al menos 35 familias de la localidad de Bragado presentaron este lunes una denuncia colectiva contra la preceptora de un colegio, a quien acusan de haberse robado más de 50 mil dólares que los alumnos habían juntado para un viaje escolar. Tras ser increpada, la mujer, que era la encargada de administrar el dinero, reconoció que se había "patinado la plata" y pidió una licencia por enfermedad.

La Escuela Técnica N° 1 de Bragado tiene por tradición realizar un viaje anual a El Bolsón con sus alumnos de sexto año. Se trata de una excursión que organizan en forma autónoma entre los padres, alumnos y autoridades del colegio . Por ese motivo, las familias no recurren a empresas de turismo y recolectan ellas mismos los fondos. Fue esa la razón por la que los chicos decidieron confiar en su preceptora, alguien a quien conocían y que había gestionado los fondos de los viajes de años anteriores para administrar la recaudación.

Sin embargo, este viernes los estudiantes se encontraron con la peor noticia, al enterarse que el viaje no podría realizarse porque el dinero había desaparecido. Delfina, la hermana de uno de los alumnos, contó durante una entrevista radial que su madre -quien también es maestra del colegio- la contactó ese día entre lágrimas y sin comprender bien qué había pasado. "Le dicen 'no está el dinero, los chicos no pueden viajar'" , relató en diálogo con un medio local.

La joven explicó que inicialmente nadie sospechó de la preceptora, porque era habitual que ella estuviese encargada de juntar los fondos. "Hace años se veían manejando así. Hubo cursos que han podido viajar con total normalidad, entonces absolutamente nadie sospechó", afirmó.

Por su parte, Federico Etcheún, el abogado que representa a las familias, explicó además que el viaje inicialmente estaba planeado para el año 2025 . Pero que comenzó a postergarse sin motivo aparente y se pospuso al menos seis veces.

Según indicó el letrado, los alumnos y sus familias le habrían transferido a la mujer unos 50 mil dólares con motivo del viaje. Pero, llegada la fecha planeada, que era entre noviembre y diciembre, no tenían novedades.

Fue por ese motivo que, ante la creciente presión y las dudas de los padres, la escuela habría convocado a una reunión con la preceptora, quien habría reconocido haberse "patinado la plata".

Según indican medios locales, al menos 38 familias habrían aportado cada una sumas cercanas al millón de pesos. De esas 38, 35 decidieron acompañar la denuncia presentada este lunes. En la causa hay comprobantes de las transferencias, pero también fotos de la mujer participando en actividades de recolección de fondos organizadas por los alumnos.

"Lo que más indigna a las familias es que la preceptora incluso participó de las actividades que, durante todo el año pasado, habían realizado los chicos y sus familias para juntar los fondos necesarios para afrontar el viaje", relató también Delfina, la hermana de uno de los chicos afectados, en diálogo con Bragado TV .

"Para que se entienda el nivel de cinismo de esta persona, ha estado con los padres y con los chicos vendiendo rifas en Anaguna y en las plazas . ¿Cómo podés hacerle eso a los chicos que los conocés? Porque imagínate que hace 15 años están en esa escuela. Los ves desde que entran hasta que se egresan. Conoce a cada familia", añadió.

La preceptora investigada, en tanto, habría borrado sus redes sociales y dejó de responder a los mensajes . Además, indicaron los familiares de los chicos afectados, habría pedido una licencia por enfermedad en el colegio.

Los chicos, mientras tanto, volvieron a emprender el camino de las rifas y colectas para poder reunir nuevamente el dinero y, finalmente, concretar el viaje a El Bolsón.

Fuente: Clarín