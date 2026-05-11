Fue abogado en el caso Loan y ahora quedó detenido por la desaparición de un nene en Corrientes

El escándalo por la desaparición de “N” en Corrientes sumó este lunes un nuevo capítulo: el Tribunal de Revisión de Mercedes dictó la prisión preventiva para el polémico abogado José Fernández Codazzi , quien ya había estado bajo la lupa en el resonante caso Loan Peña.

La decisión fue tomada de manera unánime por los jueces Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper durante una audiencia virtual realizada en la mañana del lunes. El tribunal hizo lugar al pedido del fiscal Mosquera, que había impugnado la resolución previa del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, quien se había negado a ordenar la detención preventiva.

En su fallo, los magistrados dispusieron el arresto preventivo de Codazzi, aunque rechazaron suspenderle la matrícula profesional. Por su parte, Vallejos había determinado que el abogado cumpliera prisión domiciliaria con tobillera electrónica, una medida que ahora quedó sin efecto tras la nueva resolución.

La detención de Codazzi se produjo el lunes pasado por la noche, apenas 24 horas después de que comenzara la búsqueda de “N”. En su declaración, el abogado reconoció que trasladó al padre y al hijo desde Esquina hasta San Isidro, en Goya , un dato clave para la investigación.

El nombre de Codazzi ya había resonado en la provincia: fue señalado en el caso Loan Peña , el niño desaparecido en junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

En ese expediente, Codazzi fue el abogado de Laudelina Peña (tía de Loan) y la acompañó junto al diputado Diego Pellegrini a declarar de noche en una fiscalía de la ciudad de Corrientes. Allí, Laudelina sostuvo que la desaparición del pequeño se debió a un accidente de auto, una versión que generó polémica y sospechas.

Por ahora, la Justicia correntina avanza con la investigación y mantiene bajo arresto a Codazzi, mientras la causa por la desaparición de “N” sigue sumando capítulos y preguntas sin respuesta.

Fuente: TN