Dura crítica de un cardenal por el recorte de fondos en las áreas sociales: “Hay un sadismo de Estado”

El vicepresidente primero de Episcopado, que jugó un papel clave en la última elección papal, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, disparó la crítica más severa al gobierno de una autoridad católica hasta ahora, al afirmar que hay “un cierto sadismo de Estado” porque consideró que “ estamos viendo favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a los discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerados”.

Rossi -un jesuita que fue discípulo en el seminario del entonces padre Jorge Bergoglio, quién lo nombró al frente de la arquidiócesis cordobesa y lo creó cardenal- lo dijo este fin de semana en su habitual reflexión dominical, al volver a exponer la preocupación de la Iglesia por los recortes en materia social, y sumar una implícita crítica por los beneficios impositivos que reciben grandes empresas.

“Estamos viendo favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a discapacitados, jubilados, enfermos y vulnerados, pero de modo particular a los discapacitados, y (esto) es signo de decadencia y sadismo personal e institucional” , sostuvo Rossi, quien en el último cónclave contribuyó significativamente a la elección de Robert Prevost con una exposición determinante.

El arzobispo realizó un audaz juego de palabras que levantó polvareda en Córdoba cuando dijo: “Como hablamos de terrorismo de Estado, hay cierto sadismo de Estado e institucional” , en una inequívoca alusión al alcance del ajuste económico que lleva adelante el gobierno nacional para sostener el equilibro fiscal, pero también -dicen cerca de él- en su provincia.

Rossi también cuestionó el grado de violencia verbal que está caracterizando el debate político en el país y, en ese sentido, dijo que “la Iglesia de Cristo es la Iglesia del amor, no de la ortodoxia, sino del amor, de la interioridad que glorifica a Dios en sus corazones, de la coherencia que da razón a la esperanza y el amor, no con gritos, ni fanatismos, agresividades ”.

Por su parte, el presidente del Episcopado, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, afirmó que la clase media viene siendo sometida en los últimos años a “ un empobrecimiento constante” e insistió como lo viene haciendo la Iglesia hace tiempo en la necesidad de abrir canales de diálogo entre todos los sectores para resolver los problemas.

En declaraciones radicales, Colombo contó que por primera vez en mucho tiempo que quienes antes colaboraban con la Iglesia en la ayuda a los más necesitados -personas de clase media, que eran los principales colaboradores- hoy se ven obligados a solicitar ayuda, reflejando cómo impacta la crisis en los sectores medios.

Por otra parte, afirmó que se abrió un fluido canal de diálogo con el gobierno a través del canciller Pablo Quirno, pero que esperan que en algún momentos se produzca el encuentro con el presidente Javier Milei, que no recibe a la cúpula del Episcopado desde hace más de dos años. Además, afirmó que crecen las posibilidades de que el Papa león XIV visite pronto el país.

Fuente: Clarín