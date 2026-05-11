Caso ANDIS: el Gobierno revela que hubo sobreprecios de más del 4.000% durante la gestión de Spagnuolo

Bajo el título “Denuncia irregularidades. Hecho Nuevo”, el Ministerio de Salud presentó un informe de ocho páginas en el juzgado que investiga corrupción en la Agencia de Discapacidad. El trabajo, al que accedió Clarín , se da cuenta de “desvíos críticos y sobreprecios en facturas” presentadas por cinco ortopedias . El caso más grave que expone el análisis refiere a sobrecostos del 4,239%, una empresa con 153 expedientes que representan más de 3.000 millones de pesos y valores por fuera de mercado.

“Por medio de la presente, vengo a poner en conocimiento que se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat, Farma Salud, Artrobone Ortopedia, Cirugia Y Ortopedia Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma ”, sostiene el documento que se incorporó a la causa ANDIS recientemente.

En esta investigación se están desarrollando 35 nuevas indagatorias después de que el fiscal federal Franco Picardi detectara una nueva maniobra de corrupción desplegada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En su dictamen, el representante del Ministerio Público indicó que la estructura “articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”, habilitó una maniobras delictivas que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478 millones de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial".

Se trata de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

En esta causa está procesado el extitular del organismo, Diego Spagnuolo y quien era su segundo, Daniel Garbellini.

El Ministerio de Salud presentó ante la justicia federal un informe que analizó 505 expedientes que comprometen un presupuesto de 18.368.585.604,78 pesos.

Este volumen financiero se concentra principalmente en un grupo reducido de empresas, donde Farma Salud representa la mayor participación con un monto superior a los 11.000 millones de pesos, seguida por Ortopedia Bernat y el grupo vinculado Artrobone/Imnova.

Del monto total mencionado, uns 4.770 millones de pesos aún están "pendientes" de liquidación, consigna el documento oficial.

Al cotejar la documentación de dichos expedientes, el informe auditor del Ministerio de Salud, revela “ desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.

El trabajo concluye que la “gravedad de los hallazgos sugiere una vulneración de los principios de eficiencia, transparencia y economía que deben regir toda contratación pública”

Respecto a la firma Farma Salud , representada por el Máximo Ariel Perdiechizi, se logró determinar que recibió el 8 de julio de 2025 el pago correspondiente a la provisión de un sistema de válvulas bicaval transcatéter. La factura se emitió por un monto unitario de 425 millones de pesos.

A modo comparativo, explica el informe, “se constató que el PAMI, a nivel central, adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec el mismo sistema por un valor unitario de 124,2 millones ”.

En consecuencia, el valor abonado por ANDIS a Farma Salud resultó 300,8 millones de pesos superior, “lo que equivale a un incremento del 242% respecto del precio de referencia del PAMI”.

En otro caso se analizó la adjudicación de diversos insumos médicos implantables. Los valores unitarios presentan “desvíos notables frente a antecedentes de compras previas y precios de referencia en el mercado”, consta en el documento.

El detalle indica lo siguiente: la endoprótesis aortobílica junto con la endoprótesis ilíaca bifurcada fue adjudicada a Farma Salud por un monto unitario de 369,8 millones de pesos , mientras que en el PAMI, en un antecedente reciente, se había abonado a la firma Barraca Acher Argentina 17.850.000 pesos por el mismo insumo.

La diferencia "equivale a un incremento del 1.972%, es decir, más de 19 veces el valor abonado por otro organismo del Estado”.

ANDIS también compró una válvula pulmonar autoexpandible por 295.120.000 pesos. El PAMI había comprado una igual por medio de una Licitación Pública, en la cual se abonó 36.400.000 pesos.

Al auditar las facturas de suministros ortopédicos, el Ministerio de Salud pidió un presupuesto de referencia a un tercer proveedor por productos de prestaciones equivalentes (equipos nacionales de alta gama y opciones importadas de calidad superior).

Al contrastar las facturas originales aprobadas a favor de Ortopedia Bernat con la referencia de mercado obtenida, “se confirmó que los valores facturados presentan desvíos que resultan técnicamente indefendibles ”.

El análisis comparativo de las facturas arroja que el proveedor facturó equipos estándar a precios que “duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado”.

Un apartado cuyo título es “casos de mayor gravedad detectados” da cuenta del “Caso Reinoso, Alexis Lautaro” donde se facturó 12,1 millones de pesos, “lo que representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas”.

También se tuvo en consideración los legajos con desvíos superiores al 800%. En este ítem el Ministerio señaló que se observan “desvíos sistemáticos en los casos de Perea de Fusco (908%), Suarez (897%), Martinez Figueroa (872%), Serrano Dalina (853% y 801%)”.

Otro aspecto sindicado es la “anomalía en costo unitario”, donde las facturas promedian entre 17 y 19 millones de pesos, cuando la referencia técnica para productos de alta calidad nacional indica “valores significativamente menores”.

Diez casos bajo estudio arrojaron sobreprecios que no bajan del 800%.

La estructura supuestamente delictiva se divide en dos nodos principales que operan bajo una aparente independencia que, en la práctica, es inexistente: Existe una relación directa y estrecha basada en lazos familiares, directivos compartidos y una misma sede social.

En esta categoría se colocó al Grupo Artrobone Ortopedia y Cirugía y Ortopedia Imnova: hay familiares directos que integran ambas empresas y comparten domicilio legal, entre otros puntos de coincidencia que hacen dudar de que sean firmas que compulsaban realmente, sino que eran licitaciones simuladas . De lo denominó "Grupo Belgrano 609".

Esta red maneja actualmente una cartera de 153 expedientes por 3.042 millones de pesos, lo que le otorga una capacidad de influencia sobre el presupuesto.

Desde una perspectiva técnica, “no existe una justificación operativa ni de materiales que sustente un costo diecinueve veces superior al de referencia para una unidad de traslado asistido”.

Las sillas ultralivianas con sistema Tilt se facturaron entre 19 y 21 millones de pesos, lo que “refleja una brecha respecto al valor de mercado nacional que supera el 2000%”.

Las sillas activas de cuadro rígido habían sido facturadas por 18 millones de pesos, existiendo una opción nacional equivalente con un valor de mercado de 2,8 millones.

El balance económico de la muestra auditada “arroja un total facturado de 76 millones de pesos, frente a un valor de referencia en el mercado nacional de 5,6 millones, lo que representa una diferencia nominal de 70,3 millones de pesos”.

Fuentes oficiales indicaron a Clarín que lo que el informe expone “no se trata de irregularidades de la gestión actual, sino de compras realizadas en 2025 bajo esquemas previos , donde se habrían identificado posibles desvíos de precios y aspectos a revisar en la trazabilidad de algunos proveedores”.

El propio Ministerio identificó “posibles inconsistencias, las documentó y las canalizó por las vías institucionales correspondientes” y que esto “forma parte del proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento de los mecanismos de control que se está llevando adelante”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín