Se incendió una planta de Vicentin en Santa Fe: evacuaron al personal y cortaron la ruta A012

Un incendio de gran magnitud se registró durante la noche del martes en la planta que la empresa Vicentin tiene en la localidad santafesina de Ricardone , en el cordón industrial del Gran Rosario , que no provocó heridos ni víctimas fatales.

El siniestro obligó a evacuar de manera preventiva a todo el personal , en medio de un gran operativo de emergencia con varias dotaciones de bomberos.

El fuego se originó en el sector de extracción de la fábrica, ubicada sobre la ruta A012, y generó una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros.

Según medios locales, en la zona afectada había materiales inflamables y solventes, lo que incrementó la preocupación de las autoridades y complicó las tareas para controlar las llamas.

Más de ocho dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar junto con personal médico y equipos de emergencia. Como medida preventiva, se dispuso el corte total de la ruta A012 mientras se desarrollaba el operativo.

Además, ante el riesgo de presencia de sustancias tóxicas en el aire, las autoridades recomendaron a los vecinos de Ricardone permanecer en sus casas , y mantener puertas y ventanas cerradas por la densa nube de humo que emanaba de la planta industrial.

Desde la empresa confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales y señalaron que todos los trabajadores fueron evacuados apenas comenzó el incendio.

Durante la madrugada, los bomberos lograron contener el foco principal y continuaban con tareas de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a propagarse.

Fuente: Clarín