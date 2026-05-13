Quisieron robar un bar en Palermo, pero no tenían qué llevarse: “No hay plata, amigo”

Un bar de Palermo fue escenario de un insólito intento de robo, frustrado desde el principio porque los ladrones no encontraron nada para llevarse . “No hay plata, amigo acá” , les dijo una de las empleadas cuando le exigían la recaudación del día. Y era verdad, el bar había no había abierto sus puertas. Los ladrones fueron detenidos.

El episodio ocurrió en un local gastronómico situado sobre la calle Uriarte al 1600 , en el popular barrio porteño. Fue alrededor de las 17.30 cuando los delincuentes armados ingresaron al lugar que estaba cerrado. Y la escena quedó grabada por las cámaras de seguridad del bar.

“¿Dónde está la plata, loco?” , recriminó una y otra vez uno de los delincuentes, que estaba armado y con la cara tapada por un barbijo. La respuesta que recibió de la empleada que estaba en la barra fue siempre la misma. “No hay nada, no hay plata, amigo”, le respondió la joven a la que intimidaba con el revólver.

Ante la violenta insistencia, la chica se ofreció a darle pruebas de que, efectivamente, no tenían dinero recaudado. “Te puedo abrir la caja para que lo veas, para que confíes en mí, no hay nada. No me hagas nada” , le rogó después.

No queda claro cómo los delincuentes ingresaron al bar si estaba cerrado. Lo cierto es que luego de entrar, amedrentaron con sus revólveres rápidamente a los cuatro empleados que estaban dentro y los llevaron hacia un rincón del bar.

En el audio se escucha también que el ladrón recrimina porque supone que, mientras él comprobaba que no había nada para llevarse, alguien había llamado a la policía. “Vos, la c...de tu madre, llamaste a la gorra, gordo” , le recriminó a otro empleado.

Dos minutos más tarde, su sospecha se confirmó porque mientras recolectaba algunos objetos del lugar y los guardaba en su mochila para llevarse "algo", un grupo de agentes policiales abrió la puerta y sorprendió al ladrón.

“Al piso, al piso”, gritaron los agentes. Sin oponer resistencia, el delincuente levantó las manos. Inmediatamente lo tiraron al suelo y lo detuvieron.

Si bien en el cuadro aparecía sólo uno de los atacantes, que fue quien se encargó de recorrer el lugar e intimidar a la joven para que le diera el dinero, tenía un cómplice que se encargó de amenazar al resto de los empleados y que también fue detenido.

Además de las detenciones de las dos personas, de 46 y 35 años, uno con antecedentes, el personal de la Comisaría Vecinal 14 A secuestró dos revólveres calibres 38 y 22 y también un Volkswagen Bora en el que se movilizaban y que estaba estacionado a unos metros el lugar.

Fuente: Clarín