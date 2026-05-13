Revelan los detalles de la casa del horror: golpizas a discapacitados y casos de prostitución de menores

Efectivos policiales de la provincia de Santiago del Estero dieron fin este jueves al infierno que vivieron nueve hermanos dentro de su casa en una zona rural de la provincia: sus propios padres los abusaron de distintas formas y llegaron a prostituirlos con personas de la zona. Mientras las víctimas reciben ayuda médica y psicológica, tres son los detenidos hasta el momento con graves acusaciones en su contra.

La casa del horror, como la denominaron las mismas autoridades, se encuentra en una zona rural del Departamento de Figueroa . Ubicada al noreste y a poco más de 80 kilómetros de la capital provincial.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada el mes pasado por la Asociación Civil Caring For Children y Asociación Civil Madres Víctimas de Trata , según confirmó el diario El Liberal.

Tras una investigación de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, las autoridades la allanaron finalmente este jueves y salió a la luz la macabra realidad para los hermanos que eran brutalmente explotados. También quedó expuesto, el silencio cómplice de sus vecinos. " La casa de los primos ", la conocían los lugareños.

Fuentes policiales confirmaron que al realizar el allanamiento, se encontraron con que los chicos dormían en camas "peladas". Es decir, sobre elásticos de metal que dejaban marcas en sus cuerpos. También descubrieron que en una de las habitaciones, que estaba cerrada con candado, había colchones a estrenar.

La descripción policial es desgarradora. Uno de los chicos que es discapacitado estaba atado en una de las camas y presentaba heridas sangrantes en el cuerpo . Otros dos menores debieron ser internados de urgencia por cuadros graves de desnutrición y deshidratación , Al retirarlos constataron que pesaban aproximadamente 30 kilos.

Según publicó el medio local, de los nueve hijos que vivían en esa casa, tres son mayores de edad (28 años, 26 y 25 respectivamente) y presentan graves dificultades en su salud mental y motriz.

Hay también una menor con discapacidad (16 años) , tres hermanas menores (de 12, 8 y 4 años respectivamente) y dos varones , de 10 y 6 años. "Los discapacitados eran golpeados y hasta grabados con celulares por diversión. Los trataban como animalitos", anticipó un vocero judicial.

La intervención policial fue aplicada por la Unidad Fiscal bajo la coordinación de las fiscales Jesica Lucas y Vanina Aguilera, con orden del juez Sergio Guillet.

Las acusaciones más graves que engloban a la causa corresponde por reiterados abusos físicos y maltrato a uno de los hijos, quien es ciego, mudo y posee un retraso mental severo. El chico que encontraron atado a la cama.

Además, según confirmaron desde la Policía, hay denuncias contra el padre de los chicos por prostituir a sus hijas a cambio de botellas de vino. Y que los que "compraban" dichos servicios eran hombres residentes de casas cercanas, quienes también quedaron bajo investigación.

El operativo policial terminó con la captura de tres personas, entre ellos los padres de las víctimas. Y es justamente, la pareja quienes enfrentarán acusaciones más duras. El restante, es uno de sus yernos.

Concretamente, fueron formalmente imputados por los delitos de abandono de persona agravado por el vínculo y por el grave daño a la salud, abuso sexual, lesiones agravadas por el vínculo y corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución.

Aunque los progenitores están acusados por los mismos crímenes, los testimonios recolectados por los detectives mencionan conductas individuales del padre de familia. Como grabar las golpizas a su hijo con discapacidad en su celular para "divertirse" y entregar sexualmente a sus hijas a cambio de alcohol.

Por otro lado, el tercer detenido es investigado por hechos vinculados a abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de dos de las víctimas.

Hasta el momento, y tras el allanamiento realizado, la investigación cuenta con teléfonos celulares y no descartan que pueda haber más detenidos.

Durante los próximos días, el análisis de estos será clave para comprobar vínculos con las personas que accedían a abusar sexualmente de las nenas y si el padre utilizaba su dispositivo para grabar las feroces golpizas.

Fuente: Clarín