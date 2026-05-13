Se cayó la sesión que la oposición había convocado en Diputados para pedir la interpelación de Adorni

La oposición no pudo juntar los votos en Diputados y la sesión convocada para este jueves con la intención de pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado por la Justicia por presunta corrupción, fue suspendida .

En una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que ingresó a las 20 de este miércoles, los diputados no peronistas que habían pedido la sesión para este jueves a las 11, solicitaron que se deje sin efecto el pedido de convocatoria y anticiparon que la reprogramarán para el próximo miércoles .

Según pudo averiguar Clarín , Esteban Paulón (socialista), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Pablo Juliano (UCR), promotores de la iniciativa junto a la izquierda y Nicolás Massot (Encuentro Federal) no llegaron a reunir los diputados para al menos intentar abrir el recinto.

Se estimaba que la movida podía llegar a juntar 105 cuando se necesitan 129 para el quórum. No obstante, las proyecciones previas ya anticipaban que los diputados no peronistas iban a fracasar en el intento de buscar la interpelación del jefe de Gabinete, sobre quien existen varios pedidos de informes, interpelaciones y hasta una moción de censura por el presunto caso de corrupción que investiga la Justicia.

La intención de la oposición era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento, ambas controladas por el oficialismo para avanzar con el tratamiento de los distintos proyectos que involucran al ministro coordinador.

El argumento de los diputados fue que tras la masiva marcha universitaria del martes se decidió sumar a nuevos bloques y por eso se van a incorporar al temario proyectos vinculados a problemáticas sociales, algo que supuestamente se discutió durante todo el fin de semana entre las bancadas opositoras.

Con la ilusión de sumar otros legisladores, para la sesión que sería convocada para el miércoles a las 11 de van a agregar el pedido de interpelación a los ministros de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis Caputo, por la situación del PAMI, el financiamiento universitario.

Lo cierto es que para el mismo día está prevista una sesión que convocará el oficialismo para aprobar con modificaciones el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés), el proyecto de Ley Hojarasca, que tiene como objetivo eliminar 70 leyes y una iniciativa para reducir las zonas incluidas en el régimen de Zonas Frías.

El poroteo previo anticipaba la oposición apenas iban a alcanzar los 110 diputados para pedir la interpelación de Adorni entre los 93 del peronismo, 4 de la izquierda, 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge "Gato" Fernández. Se podían sumar dos representantes del bloque Innovación Federal que acompañaron el pedido de interpelación de Adorni impulsado hace un mes por el escándalo de la cripto LIBRA cuando se reunieron 125 votos.

Provincias Unidas, que apoyó el anterior intento, esta vez iba a aportar 6 de 18 diputados porque los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) no apoyan la maniobra de volver a citar al jefe de Gabinete. En tanto, el jujeño Carlos Sadir dividió sus fuerzas y mandó a Inés Zigarán a firmar el pedido de sesión mientras que Jorge Rizzotti reservó su voto.

Los diputados de Córdoba coinciden que está agotado el tema y confían que el caso Adorni siga su camino natural en la Justicia, casi un análisis similar al expresaron por los representantes del PRO, pese a los chisporroteos de tono electoral que hubo entre Mauricio Macri y el Gobierno.

El MID de Oscar Zago mantiene el pedido de renuncia del ministro coordinador, pero no acompañará el pedido de interpelación del jefe de Gabinete porque entienden que es un problema político que debe resolver el Gobierno. Tampoco se sumaría la radical Karina Banfi ni Marcela Pagano, quien impulsó la denuncia para que la justicia investigue los viajes y las propiedades de Adorni.

La Libertad Avanza buscará sumar el acompañamiento del PRO y la UCR, que coinciden que el caso debe ser resuelto en la Justicia; los salteños de Gustavo Sáenz, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, el rionegrino Sergio Capozzi y el santacruceño José Luis Garrido.

También apuestan a contar con el apoyo de los 3 diputados que están alienados con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y los 3 que responden al catamarqueño Raúl Jalil.

Adorni ya estuvo en la Cámara baja el pasado 29 de abril cuando fue a dar su informe de gestión, el primero que presentó ante el Congreso, acompañado por el presidente Javier Milei y el gabinete nacional.

En ese escenario negó haber competido un delito al tiempo que aseguró que no iba a renunciar a su cargo . También evitó dar precisiones sobre su patrimonio alegando que el caso estaba siendo investigado por la Justicia y prometió dar su declaración jurada antes del 30 de junio.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín