“Para los radikukas de Jujuy”: el posteo del diputado que apareció en el Congreso con un Tesla Cybertruck

Manuel Quintar , el diputado dueño del Tesla Cybertruck que apareció dentro del estacionamiento del Congreso de la Nación, compartió este mismo miércoles un sugestivo posteo en sus redes sociales en el que apuntó contra "los radikukas del gobierno" de su provincia, Jujuy. El legislador había anunciado en 2024 un proyecto vinculado a los lujosos vehículos fabricados por la empresa de Elon Musk.

"Llanto radikal en 3,2,1....", escribió esta tarde Quintar en una historia de Instagram en la que se lo ve junto al vehículo plateado que despertó la controversia. Sobre la imagen, en violeta, agregó: "Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad".

A través de su cuenta de X, el legislador redobló la apuesta . "A mi nombre, con la mía...", escribió junto a la misma foto, y prometió: "Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA...".

No es la primera vez que actual diputado libertario -con un pasado como candidato a legislador provincial por Frente de Todos y vinculado con Milagro Sala - se refiere a los vehículos de la empresa de Elon Musk. En el año 2024 había compartido una publicación en la que ya se lo veía junto a un Cybertruck.

En aquella ocasión, Quintar había sostenido que avanzaba "a paso firme el proyecto que va a dar que hablar en Argentina". En una segunda fotografía se veía un cuadernillo con la silueta de un auto Tesla junto a una marca : "ArgenTesla". En esa época había trascendido que la firma sería una importadora local de los vehículo.

En la publicación, Quintar también había sumado los hashtags #tesla, #arg e #elonmusk y había arrobado a Javier Milei y a la cuenta de ArgenTesla . Sin embargo, el Instagram de la firma actualmente está cerrado o, al menos, fuera de servicio.

La aparición dentro del estacionamiento del Congreso de la Nación de la pick up eléctrica de diseño futurista y propiedad del legislador libertario abrió este miércoles una enorme polémica en la Cámara de Diputados.

La valuación del vehículo, traído desde el exterior, se ubica en torno a los 100.000 dólares en sus versiones más exclusivas, a precios internacionales. Pero en la Argentina, debido a impuestos, logística e importación privada, las unidades que ingresaron terminaron comercializándose entre 250 mil y 300 mil dólares , según distintas publicaciones especializadas del sector automotor.

La escena generó criticas que fueron replicadas en redes desde distintos sectores de la oposición, donde cuestionaron el contraste entre el discurso libertario de austeridad estatal y la exhibición de un vehículo de lujo en el Congreso.

Fuentes legislativas indicaron que el episodio también provocó incomodidad dentro del propio oficialismo. Fuentes cercanas a la conducción de la Cámara deslizaron que Martín Menem , presidente de Diputados y uno de los principales armadores de La Libertad Avanza, le habría pedido a Quintar que sacara el vehículo del lugar apenas tomó dimensión de la repercusión interna que estaba generando.

Fuente: Clarín