Mezclar vinagre con jabón líquido: para qué sirve y por qué recomiendan para limpiar la grasa de la cocina

En el mundo de los trucos caseros , hay uno que se volvió cada vez más popular por su efectividad y bajo costo: mezclar vinagre con jabón líquido . Usados de forma correcta, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa práctica y accesible para eliminar la grasa acumulada en la cocina y facilitar la limpieza diaria.

Esta combinación se utiliza principalmente en zonas donde suele acumularse grasa, como la cocina, el extractor, las puertas de los muebles, el horno o alrededor de las hornallas.

El vinagre funciona como desengrasante natural gracias a su acidez, que ayuda a aflojar restos de suciedad y grasa pegada. Además, contribuye a neutralizar olores fuertes dentro de la cocina.

El jabón líquido, por su parte, actúa al atrapar las partículas de grasa y facilitar que se desprendan de las superficies . Cuando ambos ingredientes se combinan, generan una mezcla capaz de limpiar de forma más efectiva distintas zonas difíciles del hogar.

La acción conjunta permite deshacer residuos aceitosos que suelen acumularse con el uso diario de la cocina.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

El vinagre blanco se utiliza en distintos trucos caseros gracias a su contenido de ácido acético, una sustancia que ayuda a descomponer residuos grasos y restos de suciedad adheridos. Por eso suele emplearse como alternativa natural para limpiar distintas superficies del hogar.

Combinado con jabón líquido, que facilita la eliminación de aceites y partículas de grasa, se convierte en una solución simple y efectiva para mantener la cocina más limpia sin recurrir inmediatamente a productos desengrasantes industriales. Este tipo de prácticas deben acompañarse con una rutina de higiene frecuente para evitar la acumulación de suciedad en el hogar.

Fuente: TN