San Juan: un futbolista murió electrocutado al intentar reparar una cortadora de fiambre del kiosco familiar

Un futbolista y comerciante de 29 años murió este lunes por la tarde en Ullum, San Juan , tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba reparar una cortadora de fiambre en su casa del asentamiento Villa del Lago.

Después del hecho, las pericias revelaron graves irregularidades en la instalación eléctrica del domicilio, incluida una conexión clandestina y cables sin protección.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió cerca de las 14.30 en una vivienda ubicada sobre calle Proyectada. El joven se encontraba junto a su esposa y sus hijos menores cuando decidió revisar una máquina que utilizaban en el kiosco familiar porque había dejado de funcionar correctamente.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, desarmó el aparato y luego lo conectó a una zapatilla eléctrica dentro de la cocina. En ese momento recibió una fuerte descarga .

Familiares y vecinos intentaron asistirlo hasta la llegada de una ambulancia departamental, que lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, ingresó sin signos vitales.

La investigación quedó a cargo de personal de la Comisaría 15ª, efectivos de Policía Científica y funcionarios judiciales encabezados por el fiscal Sebastián Gómez.

Durante las pericias realizadas en la casa, personal de Bomberos, Naturgy y del D4 detectó severas anomalías eléctricas .

Según el informe preliminar, el medidor presentaba una fuga de electricidad a tierra y la conexión domiciliaria era clandestina. Además, los investigadores encontraron cables colgando sin protección y conexiones que alimentaban otras casas vecinas.

Uno de los datos que más llamó la atención de los peritos fue que, incluso después de que personal técnico cortara el suministro desde el medidor, la casa seguía recibiendo energía eléctrica.

Ante el riesgo existente, las autoridades dispusieron la interrupción total del servicio y preservaron el inmueble mientras continúa la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Fuente: TN