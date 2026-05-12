Entre Ríos: encontraron un feto de seis meses de gestación dentro de un contenedor de basura

Un feto de aproximadamente seis meses de gestación fue encontrado este lunes dentro de un contenedor de basura en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos .

El descubrimiento fue realizado en el barrio Cantera 25, cerca de las 11.30, por una mujer de 70 años que se acercó al lugar para arrojar basura en un recipiente ubicado en la esquina de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo. Al advertir la situación, dio aviso de inmediato a las autoridades.

Hasta el lugar se trasladó personal de la Comisaría 1° junto a una médica policial, quienes confirmaron que se trataba de un feto masculino de alrededor de seis meses. Posteriormente fue trasladado a la morgue del hospital Justo José de Urquiza, donde se realizarán los estudios correspondientes.

En el procedimiento también intervino Policía Científica, que trabajó en la escena para preservar elementos de interés. El caso quedó bajo investigación judicial y se espera que el médico forense avance con las pericias en las próximas horas, según adelantó el subjefe departamental de Uruguay, comisario Javier Leiva .

En diálogo con El Once , también indicó que se inició un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para determinar quién pudo haber dejado el feto en el contenedor.

Según precisó, no se tiene certeza sobre el momento en que fue abandonado, por lo que se analizarán registros de varias horas , incluyendo la noche anterior y el fin de semana.

En ese marco, se identificaron al menos dos viviendas cercanas que cuentan con cámaras orientadas hacia el sector, lo que podría aportar datos para la investigación.

Leiva también afirmó que, hasta el momento, no se registraron ingresos en centros de salud de mujeres con cuadros compatibles con un embarazo de ese tiempo gestacional.

La Fiscalía interviniente ordenó las primeras medidas y continuará evaluando la información que surja de las pericias médicas y del relevamiento de imágenes.

Fuente: Clarín