Salta: transportaba casi dos toneladas de hoja de coca en un camión, quiso huir por un campo y lo detuvieron

Un operativo realizado por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Ramón de la Nueva Orán de la Policía Federal Argentina (PFA) , permitió la captura de un chofer que transportaba casi dos toneladas de hoja de coca en un camión por Salta y que, en medio del control vehícular, quiso escapar a través de un campo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la insólita situación se dio el jueves a las 5 de la madrugada, en la ruta Provincial Nº5, a la altura de la localidad de Pichanal. Allí, el conductor del vehículo, identificado como Jorge Luis Zenteno , de 39 años, intentó evadir el control policial y aceleró el camión.

Unos cuantos metros después, descendió del vehículo, para después darse a la fuga a través de un campo abierto. Su intento falló: fue detenido pocos minutos después por los efectivos federales.

No fue lo único que descubrieron. Durante la inspección, los agentes detectaron que el conductor no estaba habilitado para conducir el camión ni para circular en la ruta provincial. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la documentación presentada también resultó ser falsa.

El hombre mostró una hoja de ruta trucha y al revisar la carga del camión, que en principio figuraba como harina de soja, se observaron bolsas de nylon negro que rápidamente generaron sospechas sobre su contenido real.

Por directiva de la Unidad Fiscal Federal de Orán, a cargo de fiscal Marcos César Romero, el camión fue trasladado —tras superar un desperfecto mecánico— a la localidad de Aguas Blancas , ubicada a unos 100 kilómetros, para una inspección exhaustiva con el escáner de la Aduana.

Los agentes no se habían equivocado en sus sospechas y descubrieron que el camión transportaba un total de 1.845 kilos de hojas de coca en estado natural, distribuidos en 82 bultos.

En el procedimiento se secuestró además un teléfono celular marca Infinix GT color gris y la documentación falsa. El valor de la droga incautada fue estimado en $57.000.000 . El camión y la totalidad de los elementos quedaron a disposición de la justicia federal.

La Justicia dispuso la imputación de Zenteno por los delitos de infracción a la Ley 23.737 de Drogas y al Código Aduanero Ley 22.415 , además de falsificación de documento público .

El operativo fue ejecutado por un total de 12 efectivos y cuatro móviles de la División Unidad Operativa Federal de Orán, con apoyo de personal de comunicaciones de Tucumán. El camión, el cargamento y los dispositivos incautados quedaron bajo custodia judicial para continuar con la investigación, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

En ese sentido, las fuentes explicaron que La Policía informó que el procedimiento se inició cuando los agentes intentaron identificar al conductor y la carga sospechosa, lo que derivó en la persecución y su posterior detención. Las pericias determinaron la autenticidad de la carga de hojas de coca y la falsedad de la documentación que había presentado el sospechoso .

Por el momento no se reportó la participación de otros implicados en el hecho, según los datos oficiales informados por las fuentes consultadas por Infobae.

Fuente: Infobae